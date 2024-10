Reggio, apertura serale siti archeologici e culturali

L’Assessore alla Valorizzazione del Patrimonio Culturale Irene Calabrò comunica le prossime aperture serali dei siti archeologici e culturali comunali: Ipogeo di Piazza Italia, mura greche, terme romane e Castello Aragonese per il prossimo 9 e 30 agosto dalle ore 19,00 alle ore 22,00.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del rapporto di collaborazione instaurato con la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia, il cui personale curerà l’accesso e la presentazione dei siti, così come già avvenuto nelle occasioni di giugno e luglio e come è stato già programmo per il prossimo 23 e 24 settembre in coincidenza della Giornata Europa della Valorizzazione del Patrimonio culturale.