Reggio Calabria, Associazione Culturale Format: ecco i nuovi corsi di formazione

Entro il 2020 si registrerà un deficit di circa 900mila risorse con competenze digitali, avremo 500mila posti ICT vacanti e ben 9 lavori su 10 richiederanno specifiche competenze digitali.

La digital transformation sta pervadendo le aziende pubbliche e private a sviluppare nuove capacità e professionalità basate su competenze tecnologiche: conoscenza del web, comunicazione digitale, robotica, pensiero computazionale, web designer, archiviazione e gestione database, web e social marketing, problem solving, cura e protezione dei dati personali. Crediamo, quale ente di formazione professionale accreditato AICA quale Test Center Capofila per il rilascio delle certificazioni informatiche ed accreditato dalla Regione Calabria nelle macrotipologie Formazione Continua e Formazione Superiore, che dagli investimenti in nuove tecnologie bisogna passare agli investimenti in risorse umane; servono persone con le giuste competenze per far funzionare al meglio macchinari, impianti ed uffici.

La condivisione sistemica delle conoscenze e delle competenze è indispensabile per innovare!

Formarsi per competere: questa è la mission dell’Associazione Culturale Format.

Pertanto, il digital gap va colmato investendo in competenze specialistiche, intraprendendo adeguati percorsi formativi e sostenendo l’aggiornamento costante delle proprie competenze.

Di seguito l’elenco dei corsi che si stanno per avviare.

Operatore Informatico , level based, certificazione finale ECDL Full Standard, certifica competenze ed abilità fondamentali per l’uso del computer

, level based, certificazione finale ECDL Full Standard, certifica competenze ed abilità fondamentali per l’uso del computer Operatore Informatico , level advanced, certificazione finale ECDL Advanced, certifica la capacità di utilizzare un repertorio più ampio di funzionalità e di eseguire compiti più complessi.

, level advanced, certificazione finale ECDL Advanced, certifica la capacità di utilizzare un repertorio più ampio di funzionalità e di eseguire compiti più complessi. Competenze strumentali e metodologiche per l’utilizzo didattico della LIM, certificazione finale Cert-LIM, acquisire conoscenze, abilità e competenze relative all’utilizzo della LIM.

certificazione finale Cert-LIM, acquisire conoscenze, abilità e competenze relative all’utilizzo della LIM. Coding e pensiero computazionale , certificazione finale ECDL Computing, definisce i concetti essenziali e le competenze riguardanti l’uso della codifica e del pensiero computazionale per lo sviluppo di semplici programmi.

, certificazione finale ECDL Computing, definisce i concetti essenziali e le competenze riguardanti l’uso della codifica e del pensiero computazionale per lo sviluppo di semplici programmi. Programmatore HTML , certificazione finale ECDL Webediting, la certificazione informatica per iniziare a sviluppare siti web.

, certificazione finale ECDL Webediting, la certificazione informatica per iniziare a sviluppare siti web. Operatore grafico , certificazione finale ECDL Imagediting, attesta e certifica le competenze per acquisire, elaborare ed utilizzare immagini digitali.

, certificazione finale ECDL Imagediting, attesta e certifica le competenze per acquisire, elaborare ed utilizzare immagini digitali. Operatore multimediale , certificazione finale ECDL Multimedia, il programma per coloro che intendono sviluppare la loro creatività in ambito musicale o la loro passione videoamatoriale.

, certificazione finale ECDL Multimedia, il programma per coloro che intendono sviluppare la loro creatività in ambito musicale o la loro passione videoamatoriale. Digital marketer , certificazione finale ECDL Digital marketing, è indirizzato a chi utilizza il canale Web per studiare il mercato e sviluppare i rapporti commerciali.

, certificazione finale ECDL Digital marketing, è indirizzato a chi utilizza il canale Web per studiare il mercato e sviluppare i rapporti commerciali. Information Literacy , certificazione finale ECDL Information Literacy, un programma di certificazione che copre i concetti essenziali e le competenze riguardanti le informazioni online.

, certificazione finale ECDL Information Literacy, un programma di certificazione che copre i concetti essenziali e le competenze riguardanti le informazioni online. Informatica giuridica , certificazione finale Informatica Giuridica, certificazione delle abilità acquisite riguardanti l’informatica giuridica e le implicazioni legali e formali nell’utilizzo di tecnologia ICT

, certificazione finale Informatica Giuridica, certificazione delle abilità acquisite riguardanti l’informatica giuridica e le implicazioni legali e formali nell’utilizzo di tecnologia ICT Amministratore di rete, certificazione finale EUCIP IT Administrator – Fundamentals, certificazione per la gestione dell’infrastruttura informatica.

Le modalità di erogazione della formazione professionale sono molteplici: Corsi collettivi a calendario didattico-formativo, l’inizio dei corsi di gruppo o collettivi è previsto solo in caso di raggiungimento del numero minimo di partecipanti (6 persone); Corsi one-to-one (individuali), un’offerta “personalizzata“, curando le fasi di progettazione didattica e di erogazione del percorso con un docente interamente dedicato, piano formativo personalizzato e massima flessibilità di erogazione.

Tutti i percorsi formativi sono costruiti su misura per aiutare i partecipanti a far crescere le proprie potenzialità! Le competenze professionali che caratterizzano la nostra offerta formativa non si limitano alle tematiche elencate nel catalogo regionale, ma spaziano in tutto il panorama dell’ICT.

Per Info Associazione Culturale “Format” Via Sbarre Centrali, 182 89133 Reggio Calabria

Tel. 0965.51542 Cell. 345.8156496