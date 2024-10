Reggio, attivo lo ‘Street control’. Zimbalatti: “In poche ore oltre 150 sanzioni”

Da questa mattina è attivo lo street control per le strade della città. Lo aveva annunciato, qualche giorno fa, l’assessore Nino Zimbalatti attraverso un post Facebook.

“Da lunedì entrerà in funzione il nuovo apparecchio elettronico in dotazione alla Polizia municipale denominato ‘Street control’. L’apparecchiatura montata sul veicolo serve alla regolamentazione delle soste selvagge che purtroppo abbondano nella nostra città. Si invita la cittadinanza a rispettare la segnaletica per non incorrere nelle relative sanzioni. I controlli con tale strumento avverranno durante le 24 ore cioè nei turni mattutini pomeridiani e notturni nelle varie arterie cittadine”.