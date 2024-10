Reggio, aumentano le multe della Polizia Municipale. “Le regole vanno rispettate”

Ben 1690 le multe elevate nell'ultima settimana a Reggio Calabria. "Vogliamo far cambiare mentalità ai reggini, andremo ovunque a rompere le scatole"

Vicina quota 2000. Dopo le 1376 sanzioni comminate dalla Polizia Municipale di Reggio Calabria due settimane fa, sono salite a 1690 le multe comminate negli ultimi sette giorni per irregolarità del codice della strada.

Prosegue con determinazione quindi la battaglia all’inciviltà, fatto troppo spesso di auto posteggiate negli angoli, in prossimità degli incroci, in doppia fila, in posti riservati ai diversamente abili.

Ai microfoni di CityNow, l’assessore Nino Zimbalatti ha fatto il punto della situazione.

“Registriamo questo consistente aumento di sanzioni nell’ultima settimana rispetto ai sette giorni precedenti. Noi insistiamo con questa lotta, crediamo che utilizzando questo metodo si possa educare i cittadini al rispetto delle regole.

Vogliamo far cambiare mentalità ai reggini, troppo spesso convinti che le regole valgono a proprio piacimento.

Andremo ovunque a rompere le scatole, presto saremo presenti nelle periferie così come a Catona, Gallico e Pellaro. Le auto dotate di street control potranno rapidamente registrare tutte le irregolarità”, conclude Zimbalatti.