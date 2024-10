Lotta alla sosta selvaggia nel centro di Reggio: 1.300 multe in una settimana

Sosta selvaggia nel centro storico di Reggio Calabria, il Comune ha deciso di fare veramente sul serio. Elevate più di 1300 multe in una settimana

Lotta alla sosta selvaggia nel centro storico di Reggio Calabria. Auto posteggiate negli angoli, in prossimità degli incroci, in doppia fila, in posti riservati ai diversamente abili.

Gran parte della città, in particolar modo le vie del dentro, soffre per questo atteggiamento sintomo di una scarsa cultura del rispetto degli altri ma anche delle regole della viabilità.

Mancanza di civiltà che impedisce il regolare deflusso del traffico ma che provocano anche problemi di sicurezza per la circolazione degli autoveicoli.

Il Comune di Reggio Calabria, secondo quanto riportato da Gazzetta del Sud, ha deciso di fare veramente sul serio. Elevate più di 1300 multe in una settimana, segno che è davvero tolleranza zero nei confronti degli automobilisti ‘allegri’.