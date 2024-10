Reggio, auto senza il FAP: Striscia la notizia scova il meccanico ‘senza filtro’ – VIDEO

Erica senza k, l’inviata speciale di Striscia la notizia per la Calabria, ha scovato un meccanico particolarmente ferrato in materia di filtro anti particolato.

Dopo aver mostrato agli occhi degli italiani lo stato del mercato agroalimentare reggino, l’invita di Striscia torna nella città dello Stretto con un nuovo ‘misfatto’. Ecco il servizio andato in onda venerdì 29 novembre.

L’ESPERTO DI FAP “Amici e cumpari per compiere un illecito bisogna essere disinvolti e noi qui a Reggio Calabria abbiamo incontrato chi, con estrema disinvoltura, rimuove il filtro antiparticolato dalle auto che gli vengono a tiro, eppure rimuoverlo è severamente vietato dalla legge poichè ha la funzione di ridurre l’inquinamento prodotto dai motori diesel”.

Eliminare il filtro antiparticolato (FAP) è una pratica illegale, punita con una multa e un’eventuale denuncia penale. Non appena arrivati in officina il meccanico reggino non nasconde affatto le sue intenzioni ed appena intuisce la necessità di cambiare il fap, afferma:

“Cambiare no, facciamo una modifica. Una volta e non hai più problemi. A tutte le macchine che viaggiano a Reggio Calabria lo stacchiamo. Lo togliamo dalla centralina inserendo una modifica alla marmitta, noterai solo un pò di fumo nero in più perchè una volta tolto il FAP non c’è nulla che trattiene le emissioni”.

E cosa sarà sarà mai un pò di inquinamento in più in città?

Il meccanico ‘senza filtro’ non si fa davvero scrupoli davanti ai clienti e parla anche di cifre, affermando che il lavoro ha un prezzo che si aggiorna attorno ai 200€. Ed alla domanda ‘se dovessero fare un controllo?’, il reggino ha la risposta subito pronta:

“E chi lo deve fare il controllo? La polizia non se ne accorge perchè noi facciamo in modo che rimanga intatto per com’è l’originale”.

Ciò che più fa riflettere nel servizio di Striscia la notizia sono i numeri:

“Nella mia vita quanti ne ho fatti? Dimmi un tipo di macchina”. E così inizia il lungo elenco delle macchine prive di FAP a Reggio Calabria. “Sulle 500 almeno 3 mila. Sulle BMW 2,500. Ma il 90% delle macchine in città non possiedono il filtro e la maggior parte di queste le ho fatte io”.

[custom_video numerazione=”1″ /]