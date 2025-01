Reggio Bic, Sod: ‘Lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi’

La Farmacia Pellicanò Reggio Basket in carrozzina si conferma tra le protagoniste del campionato, imponendosi in una combattuta sfida contro l’Amicacci Giulianova. La vittoria, frutto di un grande lavoro di squadra, ha dato nuovo slancio alle ambizioni del team reggino, come dichiarato dalla guardia tailandese “Sod” Pimkorn al termine del match.

“È stata una gara difficile, ma avevamo l’obbligo di vincere. Eravamo certi del successo, ma non volevamo una vittoria ‘normale’.

L’obiettivo era vincere giocando tutti insieme, e questa, secondo me, è stata la cosa più importante”.

Verso Porto Torres con lo sguardo al futuro

Dopo la sosta per le Coppe, Reggio affronterà la squadra del momento, Porto Torres, in una sfida che si preannuncia impegnativa.

“Non sarà assolutamente una gara facile. Porto Torres è in grande forma e dovremo lavorare tantissimo per farci trovare pronti”, ha commentato Sod, senza nascondere le ambizioni del team. “Reggio è una squadra che, se dovesse iniziare a lavorare come si deve, dando il 100%, può puntare in alto. Vogliamo vincere lo Scudetto, vogliamo provare ad arrivare sulle vette più alte“.

Determinazione e voglia di vincere

Le parole di “Sod” Pimkorn sono un chiaro segnale della determinazione che anima il gruppo reggino. La Farmacia Pellicanò Reggio Basket in carrozzina non intende porsi limiti e, spinta dalla voglia di crescere e migliorare, punta decisa verso traguardi ambiziosi.

Con il supporto di un team coeso e il talento dei suoi giocatori, Reggio promette di regalare ai suoi tifosi una stagione da ricordare.