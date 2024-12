Reggio Bic nella storia. arriva la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia

La squadra si è distinta per una solida difesa e un attacco orchestrato con precisione

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic firma una pagina memorabile della propria storia sportiva, conquistando l’accesso alle Final Four di Coppa Italia. La vittoria schiacciante contro Bergamo per 66-37, unita alla sconfitta delle Volpi Rosse Firenze contro Cantù, regala ai reggini un traguardo prestigioso e una motivazione extra per il prosieguo della stagione.

Il match contro Bergamo

La partita, disputata davanti a un pubblico entusiasta, ha visto la Reggio Bic iniziare in modo contratto, salvo poi prendere il controllo del ritmo e dettare legge per tutta la durata dell’incontro. La squadra si è distinta per una solida difesa e un attacco orchestrato con precisione.

Primo quarto (15-10): la Farmacia Pellicanò Reggio Bic si impone sin dalle prime battute, forzando i 24 secondi degli avversari con una difesa asfissiante e recuperando palloni chiave. Gli ospiti tentano di riorganizzarsi con un timeout, ma i padroni di casa chiudono il parziale in vantaggio.

Secondo quarto (31-17): dopo un inizio timido, i reggini si sbloccano grazie alle ottime giocate difensive e alla concretezza sotto canestro di Juninho Clemente. Nonostante un nuovo timeout di Bergamo, il divario continua ad aumentare.

Terzo quarto (48-27): i reggini gestiscono il vantaggio, mantenendo alta la concentrazione. Juninho Clemente si conferma protagonista assoluto, chiudendo il parziale con 32 punti personali.

Quarto quarto (66-37): con il match ormai in pugno, la Reggio Bic continua a dominare, ruotando tutti gli effettivi e chiudendo con una prestazione corale impeccabile. La tripla di Pimkorn a quattro minuti dalla fine sancisce la resa definitiva di Bergamo.

Un traguardo storico

La qualificazione alle Final Four rappresenta un risultato senza precedenti per la squadra calabrese, che si conferma una delle sorprese più interessanti del girone d’andata. Grande merito va al lavoro del coach Antonio Cugliandro, che ha trasformato il team in una macchina ben oliata, e a individualità di spicco come Juninho Clemente, autentico trascinatore.

Nuovi innesti e obiettivi futuri

Un’altra novità è l’ingresso di Rachele Giglio, giovane promessa arrivata in prestito dai Ragazzi di Panormus, che arricchirà il roster reggino per la seconda parte della stagione. Intanto, il focus si sposta sulla prossima sfida contro Padova, fondamentale per mantenere vive le ambizioni playoff. Con un mix di talento, determinazione e questo traguardo storico, la Reggio Bic guarda con fiducia al futuro.

Tabellini

Farmacia Pellicanò Reggio Bic: Pimkorn 15, Likic 3, Carvalho 1, Ivanov 2, Blomquist 2, Clemente 32, D’Anna 4, De Horta 2, Sripirom 10, Giglio, Messina.

Coach: Cugliandro .

Pimkorn 15, Likic 3, Carvalho 1, Ivanov 2, Blomquist 2, Clemente 32, D’Anna 4, De Horta 2, Sripirom 10, Giglio, Messina. Coach: . Special Bergamo Sport: Carrara 2, Airoldi 1, Tosatto 6, Silva 12, Spicsuk, Miceli 5, Klokler, Gabas 12.

Coach: Canfora.

Parziali: 15-10, 16-7, 17-10, 18-10.

Arbitri: Di Mauro, Fontanella Molea.