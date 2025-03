Reggio Bic entra nella storia: raggiunte le Final Eight di Eurocup

Ora il focus si sposta sul campionato, dove la squadra attende solo la certezza matematica per accedere ai playoff scudetto

La Fisiosanisport Reggio Bic scrive una nuova, straordinaria pagina di storia per la città e per il club. Con una prestazione maiuscola, la squadra reggina ha sconfitto il Beit Halochem Tel Aviv, conquistando matematicamente un posto nelle Final Eight di Eurocup. Un traguardo che premia il duro lavoro e i sacrifici affrontati dall’inizio della stagione.

Il match: Reggio Bic domina dall’inizio alla fine

La partita contro la formazione israeliana è stata amministrata con grande determinazione fin dal primo minuto. La squadra di coach Antonio Cugliandro ha imposto il proprio ritmo, dimostrando maturità e compattezza.

Primo quarto: partenza sprint di Reggio Bic

L’avvio è esplosivo per la Fisiosanisport Reggio Bic. I reggini partono fortissimo con un parziale di 9-0 nei primi quattro minuti e mezzo, costringendo Tel Aviv a chiamare un timeout per riorganizzarsi. Il giro palla fluido e la fiducia nei propri mezzi permettono ai padroni di casa di chiudere il primo parziale avanti 15-3.

Secondo quarto: gestione perfetta del vantaggio

Il secondo periodo segue lo stesso copione del primo: Reggio Bic amministra il vantaggio con grande lucidità, senza forzare e dosando le energie. Coach Cugliandro concede spazio a tutti i suoi effettivi per mantenere alta l’intensità.

All’intervallo lungo, il tabellone segna 28-17 per la formazione italiana.

Terzo quarto: la reazione di Tel Aviv viene subito spenta

Nel terzo periodo, Tel Aviv prova a riaprire il match approfittando di un momento di difficoltà al tiro della Reggio Bic. Ma la reazione degli israeliani viene immediatamente arginata grazie a un timeout strategico di coach Cugliandro. Alla ripresa, i reggini tornano in controllo, sfruttando la fisicità di Clemente e le triple del thailandese Pimkorn, allungando di nuovo il divario. Il terzo parziale si chiude sul 48-31 per Reggio Bic.

Ultimo quarto: show Reggio Bic e qualificazione in cassaforte

L’ultima frazione di gioco è un monologo reggino. La difesa è impeccabile, l’attacco cinico e spietato. Il duo Clemente-Sripirom trascina la squadra verso la vittoria, consolidando un vantaggio che cresce minuto dopo minuto. Alla sirena finale, il punteggio è eloquente: 68-45. Al suono della sirena, è festa grande per la qualificazione alla fase successiva della competizione europea.

Una vittoria corale per un traguardo storico

La Fisiosanisport Reggio Bic ha ottenuto questa storica qualificazione grazie all’impegno di tutti i giocatori e alla guida sapiente di coach Antonio Cugliandro. Ora il focus si sposta sul campionato, dove la squadra attende solo la certezza matematica per accedere ai playoff scudetto.

Tabellino del match

Fisiosanisport Reggio Bic

Pimkorn 16, Likic, Carvalho 2, Ivanov 11, Blomquist, Clemente 24, Giglio, De Horta 2, Sripirom 9, Messina 4. Coach: Cugliandro

Beit Halochem Tel Aviv

Eliyahu 7, Sason 4, Salzman 19, Greidinger, Ivanytskyi 2, Naimark 7, Tabashi, Gome 4, Adato, Koren, Ben Shlush 2. Coach: Ottolenghi

Parziali

3-15, 14-13, 14-20, 14-20.