Reggio Bic: sabato in scena l’ultima della regular season contro Bergamo

In scena un match dove i reggini dovranno dare il massimo per confermarsi al terzo posto nel girone della massima serie del basket in carrozzina per poter incorniciare definitivamente questa stagione, già davvero piena di soddisfazioni. Non sarà un match semplice per i ragazzi di coach Antonio Cugliandro.

Gli amaranto dovranno mantenere il vantaggio di 8 punti accumulato nella gara in casa, e non essere sconfitti di almeno 9 lunghezze per confermarsi al terzo posto nel ranking.

Per i reggini sarà la seconda trasferta consecutiva dopo quella che li ha visti vincere a Porto Torres in Sardegna e poter allungare il gap.

Ancora è presto per mettere la testa subito ai playoff, che inizieranno il 10 febbraio, bisognerà procedere “step by step” per poi arrivare concentrati anche all’appuntamento forse più importante e blasonato di tutta la stagione, l’Eurocup, manifestazione che si giocherà nel mese di Marzo tra le mura amiche del Palacalafiore.

L’allenatore della compagine amaranto, Antonio Cugliandro è ritornato in settimana sul fondamentale successo ottenuto in Sardegna:

“È stata una gara giocata praticamente a scacchi, la squadra avversaria aveva tutta l’intenzione ovviamente di vincere questa partita, e scendevano in campo con anche il nuovo innesto Perez, un giocatore spagnolo che ha fatto la storia del campionato iberico, un atleta che ha fatto veramente tanto per anche per la Nazionale del proprio paese quindi avevano un ingaggio in più rispetto al girone di andata che psicologicamente portava a loro favore la partita.

Siamo stati bravi a resistere e portarla a casa.

E’ stata una gara molto importante.

Questa vittoria ci porta ad avere due punti di vantaggio rispetto alla quarta squadra in classifica, la prossima nostra avversaria Bergamo.

In virtù del vantaggio che abbiamo preso a Reggio Calabria con la vittoria di nove punti.

Andremo a giocarci questa partita importantissima in ottica play-off in cui potremmo in teoria anche perdere di otto punti- ha concluso il Coach.”

Il Match Sarà trasmesso sul canale YouTube della Sbs Bergamo a partire dalle ore 15:30 e verrà condiviso il link anche sulla pagina ufficiale della Farmacia Pellicanò Reggio Bic.