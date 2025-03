La Reggio Bic trionfa contro Firenze: una vittoria al cardiopalma

La Fisiosanisport Reggio Bic ha conquistato una vittoria sofferta ma fondamentale contro Firenze, in una partita che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. A raccontare le emozioni di questo successo è Ivan Messina, che non nasconde la tensione vissuta nel doppio confronto con i toscani.

Due sfide emozionanti contro Firenze

“Le due partite contro Firenze sono state tra le più emotivamente intense della stagione“, afferma Messina. “La prima, perché arrivava subito dopo la sconfitta contro Treviso e temevamo di essere stati solo un fuoco di paglia dopo le vittorie con Sassari, Giulianova e Porto Torres. Il ritorno è stato ancora più complicato: il punteggio è stato più vicino e la tensione altissima. Abbiamo vinto di sette punti all’andata e di uno solo al ritorno, una partita davvero assurda sotto il profilo emotivo“.

Un match a due facce

La gara ha visto la Fisiosanisport Reggio Bic partire con grande intensità: “Nei primi due quarti siamo stati perfetti, concentrati in difesa e precisi in attacco. Nel terzo quarto, però, c’è stato un calo evidente e il quarto periodo è stato uno spettacolo ad alta tensione“.

Messina analizza il motivo di questa altalena di rendimento: “Credo che sia una caratteristica della nostra squadra. Abbiamo ancora difficoltà nel chiudere le partite con sicurezza. Ci è successo anche contro Padova: prendiamo un buon vantaggio, ma poi permettiamo agli avversari di rientrare. Tuttavia, questa squadra ha tanto carattere: quando siamo spalle al muro, riusciamo sempre a tirare fuori qualcosa in

più e a vincere i finali punto a punto“.

L’Eurocup e nuove sfide all’orizzonte

Non c’è tempo per rilassarsi: la Reggio Bic si prepara ora all’Eurocup, in un fine settimana che si preannuncia intenso. “In sette giorni si decide tanto per noi: la partita contro Firenze era fondamentale per avvicinarci alle Final Four scudetto, ora arriva l’Eurocup con due match il venerdì e due il sabato. Sarà un weekend stressante, ma ci faremo trovare pronti“.

Ancora una volta, Firenze sarà un ostacolo da superare, ma in una versione diversa: “Loro perderanno tre punti di abbattimento per la presenza di giovani, quindi il quintetto sarà diverso, ma rimane un avversario tosto. Inoltre, spero che Firenze possa darci una mano battendo Vigo, altrimenti avremo margini di errore

pari a zero“.

Il valore del gruppo e il futuro con la Reggio Bic

Messina ha recentemente parlato dell’importanza di essere squadra, un concetto che per lui va oltre il semplice gioco: “Ho avuto la fortuna di vincere con Giulianova, ma in un ruolo non da protagonista. Questo mi ha permesso di capire quanto sia cruciale il contributo di tutti, anche di chi gioca meno. Chi si allena duramente ogni giorno permette ai titolari di crescere, ed è questo che fa davvero la differenza“.

Un concetto che lo ha spinto a prolungare la sua permanenza alla Reggio Bic:

“Dopo anni di cambi continui, cercavo stabilità. Qui ho trovato una società e un gruppo che mi fanno sentire importante. Ho tanti minuti in campo e posso giocare ad alto livello. Amo questo sport e qui posso viverlo ogni giorno con la stessa passione“.

La Reggio Bic continua il suo cammino con ambizioni sempre più alte, pronta ad affrontare nuove sfide con lo spirito combattivo che la contraddistingue.