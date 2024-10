Reggio – BIESSE dona due computer per l’emergenza Coronavirus

Biesse non resta indietro, vista l’emergenza corona virus che ha colpito anche la nostra città.

Un aiuto importante per poter svolgere in maniera celere tutte le attività relative a dati, informazioni, schede paziente.

“Attualmente disponiamo di un solo pc e questa donazione per noi è fondamentale – dice il Dott Giuffrida nel ringraziare l’associazione per l’attenzione e la generosità – La donazione è il frutto di una rappresentazione teatrale ad opera del nostro Gruppo Artisti Biesse realizzata a Villa San Giovanni e grazie alla generosità dei soci che sono sempre in prima linea quando si tratta di donare per il bene comune. La consegna all’inizio della settima prossima , mai come ora la solidarietà ed il sostegno al nostro ospedale , agli operatori che stanno lavorando a ritmo serrato deve essere totale da parte di tutti per il bene della nostra salute e di tutti i cittadini”.