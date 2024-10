Reggio, caccia alle mascherine? Ci pensano Puerta del Sol e Flashfood

Nelle ultime settimane, a Reggio Calabria così come nel resto del mondo, è caccia alle mascherine. Iniziata l’emergenza, reperirle è diventato davvero un problema.

A tutto però c’è una soluzione e così gli imprenditori del territorio si sono rimboccati le maniche. Adesso, infatti, è possibile avere delle mascherine comodamente a casa propria grazie alla collaborazione tra ‘Puerta del Sol’ e Flashfood.

La start-up reggina nasce con lo scopo di offrire ai suoi utenti una serie di servizi legati al food delivery e non solo! In questo particolare momento di emergenza, Flashfood rende tutto più semplice. Grazie a pochi clic non sarà più necessario uscire per sbrigare le commissioni più urgenti, come ad esempio l’acquisto di mascherine.

Il negozio d’abbigliamento di piazza Carmine è infatti entrato a far parte della piattaforma fornendo un importante servizio alla comunità reggina. Le mascherine sono vendute in confezioni da 6 pezzi, al prezzo di €11,90. Una volta ordinate, attraverso il sito o l’app di Flashfood (disponibile sia per iOS che Android), le mascherine verranno consegnate direttamente al vostro domicilio. Si tratta di dispositivi lavabili e, quindi, multiuso.

COSA TROVI SU FLASHFOOD

Flashfood dispone di un’ampia selezione di supermercati, pizzerie, rosticcerie, macellerie, negozi fino anche ad attività che producono mascherine. È possibile scegliere una fra le tante imprese registrate sulla piattaforma ed effettuare ordini a domicilio, comodamente dal proprio divano e con pochi clic.

