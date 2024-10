Reggio, 1 milione per i voucher trasporti. Brunetti: ‘Promuoviamo mobilità sostenibile’

Aggiunge l'assessore Battaglia: "Importante risultato anche per le ciclovie e la dotazione dei mezzi in sharing, che saranno rinnovati"

Il Comune di Reggio Calabria punta ancora sulla mobilità sostenibile e la promozione del trasporto pubblico locale. I nuovi voucher, finanziati a valere sul programma Pon Metro React Eu per un totale di 1 milione di euro, prevedono l’erogazione di incentivi per lo sconto del 80% per l’acquisto di titoli di viaggio digitali per il rilancio e la promozione del trasporto pubblico locale sostenibile.

L’azione punta a rilanciare la prospettiva di utilizzo da parte della comunità cittadina del trasporto pubblico locale per gli spostamenti urbani. Una misura che punta dunque a ridurre l’utilizzo delle automobili, promuovere l’efficientamento energetico e la riduzione dei consumi individuali, ridurre le emissioni inquinanti e sonore, decongestionare il traffico in particolare nelle aree del centro cittadino e diffondere la cultura del trasporto collettivo come strumento per la mobilità urbana sostenibile.

L’intervento è inserito nell’ambito di un’azione di sistema da parte del Comune finalizzata a sostenere lo shift modale, l’accessibilità dei sistemi di trasporto sostenibili e l’utilizzo di mezzi di trasporto ecosostenibili e rientra in una strategia di mobilità della città, composta di una serie di azioni, che spingono verso l’utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale ed ecosostenibili, in generale.

Il programma promosso dal Comune di Reggio Calabria prevede quindi l’erogazione di un contributo pari al 80% del costo dell’abbonamento annuale personale, fino all’esaurimento totale dei fondi disponibili.

Commenta il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti:

“Uno strumento che ci consentirà di promuovere il sistema della mobilità sostenibile e che coinvolgerà complessivamente circa tremila cittadini, che avranno la possibilità di acquistare, a prezzi davvero accessibili, gli abbonamenti annuali di Atam, utilizzando un servizio che la nostra azienda svolge in maniera efficiente ed efficace e che come Amministrazione stiamo sempre di più implementando, in termini di riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti”.

Soddisfazione espressa anche dall’Assessore Domenico Battaglia che nel corso dell’incontro ha ringraziato gli uffici per l’attività amministrativa che ha consentito l’attivazione dell’importante benefit sui trasporti.

Ha affermato Battaglia:

“Siamo felici di poter annunciare una misura che va a vantaggio della cittadinanza in termini economici ma che produce anche effetti importanti sulla riduzione dei consumi e dell’impatto ambientale. Non è l’unica delle novità approvate recentemente dalla Giunta, che nelle ultime settimane ha lavorato molto su questi temi, raggiungendo anche un importante risultato per ciò che riguarda le ciclovie e la dotazione dei mezzi in sharing, che saranno completamente rinnovati”.

Prosegue Battaglia:

“I voucher per la riduzione degli abbonamenti Atam è un traguardo importante raggiunto grazie ai finanziamenti del React. Una misura che sta producendo importanti effetti per la comunità reggina, grazie alla buona programmazione promossa in questi anni, secondo gli indirizzi del sindaco Falcomatà, per la quale cominciano a vedersi risultati in termini di servizi e strutture dedicate alla cittadinanza, non solo in termini di mobilità”.

Un commento positivo è arrivato infine dall’Amministratore delegato di Atam Giuseppe Basile che ha messo in evidenza i numeri della misura.