Reggio, a Palazzo Campanella la ‘Prima Relazione Annuale’ del Garante della Salute

Relazionerà la Stanganelli sulle attività dell’Autorità insediata, per la prima volta in Calabria, a 14 anni dalla legge regionale che l’ha istituita

Mercoledì 13 dicembre, a partire dalle ore 9,30, nella Sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria, si terrà la cerimonia di presentazione della Prima Relazione Annuale del Garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli, nel corso della quale verranno illustrate le attività svolte da un’Autorità insediata, per la prima volta in Calabria, dopo 14 anni dall’approvazione della legge regionale che l’ha istituita, definendone compiti e funzioni.

In dodici mesi, l’Ufficio del Garante, ha messo in atto migliaia di interventi, punti di ascolto e di confronto, effettuando, a seguito di segnalazioni, numerosi sopralluoghi nelle strutture sanitarie e molteplici iniziative di sensibilizzazione su innumerevoli patologie, fronteggiando una sfilza di sfide, divenendo un riferimento istituzionale importante per il cittadino che può sentirsi finalmente tutelato e rappresentato da un’Autorità indipendente che prende in carico i suoi bisogni e le sue necessità nei confronti del servizio sanitario regionale.

Apriranno l’appuntamento il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso e la vicepresidente della Giunta regionale, Giusi Princi. Dopo i saluti istituzionali delle autorità civili, militari e religiose, relazionerà la Garante, alla presenza dei vertici delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Calabria.

Nel corso dell’evento è previsto l’intervento del Ministro della Salute, Orazio Schillaci. Modera i contributi il caporedattore di Gazzetta del Sud Piero Gaeta.