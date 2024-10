A Reggio l’iniziativa di Plastic Free e Wind of Change: il programma

Un gruppo di volontari e volontarie con lo stesso amore per Reggio in un progetto che unisce ambiente, scienza e sport

Una data da segnare in calendario: questa domenica, a Reggio, farà tappa il giro d’Italia di Wind of Change e Plastic Free, il viaggio in kayak e in van di Leone Ortega e Giacomo Arrighini, testimonial e partner di Plastic Free, intrapreso per sensibilizzare sull’inquinamento dei mari e sui pericoli per l’ambiente e le creature marine derivanti dall’abbandono illecito di rifiuti.

Un viaggio iniziato il primo maggio da Venezia, e che terminerà il 27 luglio a Genova, con sei tappe intermedie attentamente scelte per organizzare insieme a Plastic Free eventi di clean up e sensibilizzazione ambientale, coinvolgendo la cittadinanza, gli enti e le associazioni per dar voce alla causa.

Reggio risponde presentissima per il 16 giugno, con un’unione che fa la forza e vede la partecipazione attiva di tantissime realtà riunite sotto il coordinamento di Plastic Free per prendersi cura della città: l’Università Mediterranea con il Dipartimento di Ingegneria, l’Associazione Studentesca E.U.Re.Ca. e il Cral; Erasmus Student Network; Fare Eco, Scilla Diving Center, Lega Navale Italiana (Sez. Reggio Calabria); Associazione Coopisa, Abakhi e Reverse.

Un gruppo gremito di volontari e volontarie provenienti da background diversi ma accomunati dallo stesso amore per Reggio in un progetto che unisce ambiente, scienza e sport.

Si comincia alle 16:00 alla Foce del Calopinace, con la pulizia della spiaggia nell’area immediatamente successiva ai parcheggi del Tempietto, nei pressi del Centro di Ricerca per le Energie Rinnovabili della Facoltà di Ingegneria dell’Università Mediterranea, dove, subito a seguire, si terrà un incontro aperto a tutti con i Docenti del Dipartimento, i referenti di Plastic Free e i fondatori di Wind of Change per approfondire meglio gli scopi del progetto e i risultati finora ottenuti.

Durante il tour, infatti, Leone e Giacomo faranno rilievi dell’acqua per tracciare il DNA marino, la temperatura e le microplastiche presenti lungo tutta la penisola, in collaborazione con il CNR, per misurare l’inquinamento dell’ecosistema marino italiano.

Un’occasione di confronto importante che arriva proprio nel mese in cui si è celebrata la Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Ma non si tratta solo di scienza, Wind of Change è anche una grande impresa sportiva: Leone percorrerà in kayak 1500 miglia nautiche, seguito da Giacomo che lo supporterà passo passo da terra con il suo van, la loro sede base durante tutte le tappe.

Sport e ambiente, dunque, saranno più connessi che mai e a suggellare in modo ancora più significativo quest’unione, per l’evento di Reggio Calabria, Plastic Free ha ricevuto lo speciale supporto di Reverse, di Domenico Nunnari, che ha scelto di supportare la causa e sostenere l’associazione nell’organizzazione dell’evento.

Appuntamento, dunque, il 16 giugno alle ore 16:00 alla Foce del Calopinace.

Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/8268/16-giu-reggio-di-calabria

Si consiglia di portare con sè dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito da Plastic Free e da Ecologia Oggi, che si ringrazia per la collaborazione.