Plastic Free: appuntamento alla foce del Calopinace per prendersi cura di Reggio

Evento organizzato in collaborazione con l’Associazione Dopolavoro Ferroviario RC, il Dipartimento di Ingegneria e l'Associazione Studentesca

È tutto pronto per un nuovo appuntamento targato Plastic Free: l’associazione di volontariato che si occupa di sensibilizzare sui pericoli derivanti dall’abbandono dei rifiuti nell’ambiente torna in azione nel centro della città questa domenica, 22 ottobre.

L’appuntamento di clean up e sensibilizzazione di questo mese è stato pensato e organizzato in collaborazione con l’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria, il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Mediterranea e dalla sua Associazione Studentesca. Un gruppo eterogeneo di persone e associazioni riunite in un unico scopo: liberare il mondo dall’inquinamento da plastica.

Il luogo prescelto, di cruciale interesse per la sua posizione, sarà la Foce del Calopinace, subito dopo i parcheggi del Tempietto e nelle immediate vicinanze del Laboratorio Universitario della Mediterranea.

Affermano i referenti reggini organizzatori dell’evento Serena Pensabene, Ludovica Monteleone, Beatrice Romeo e Giovanni Mannuzza:

“Siamo felici di vedere sempre più realtà del territorio sposare la nostra causa e mobilitare le proprie risorse per formare un’unica grande squadra che lotta per il bene della propria città. Non vediamo l’ora di incontrarci tutti domenica e lasciare la nostra impronta blu anche questa volta”.

L’appuntamento è per il 22 ottobre alle ore 09:30 alla Foce del Calopinace.

Per partecipare è necessario iscriversi, gratuitamente, sul sito dell’associazione cliccando “Partecipa” al seguente link.

La partecipazione è aperta a grandi e piccini. Si consiglia di portare con sè dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito dall’associazione e da Teknoservice, che si ringrazia per la collaborazione.

L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.