Reggio, a Piazza Castello arriva Cristiano De André con il 'Best of Live Tour'

La città di Reggio Calabria si appresta ad accogliere un evento musicale di eccezionale rilievo: Cristiano De André sarà in concerto martedì 6 agosto 2024, alle 21:30 in Piazza Castello, con il suo tour “De André #DeAndré – Best Of Live Tour”. Questa tournée rappresenta un tributo all’immortale eredità di Fabrizio De André, a 25 anni dalla scomparsa, e vede il figlio Cristiano perpetuare la memoria del padre attraverso le sue canzoni più significative.

Questo evento è parte di una serie di concerti in cui Cristiano De André ha esplorato e reinterpretato le opere del padre. Cristiano, noto per la sua versatilità musicale, si esibirà non solo come cantante ma anche come polistrumentista, suonando la chitarra acustica e classica, il bouzouky, il pianoforte e il violino. La sua performance è arricchita dalla collaborazione di musicisti di spicco, tra cui Osvaldo di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Ivano Zanotti alla batteria.

L’impatto di Fabrizio De André sulla canzone d’autore italiana è profondo e duraturo, e attraverso il progetto “De André canta De André”, Cristiano ha potuto portare avanti questa eredità, toccando cuori e menti con interpretazioni che fondono rispetto e innovazione. Dall’uscita di “De André canta De André – Vol. 1” nel 2009 fino all’ultimo album “De André canta De André – Storia di un impiegato” del 2023, il progetto ha consolidato il suo posto nel cuore dei fan, celebrando il genio di Fabrizio con rinnovato vigore.

Il concerto di Reggio Calabria

Il concerto di Reggio Calabria promette di essere un’esperienza emotiva e coinvolgente, offrendo al pubblico non solo la musica, ma un vero e proprio viaggio attraverso la poesia e le storie che hanno reso Fabrizio De André una figura iconica della musica italiana. La location, Piazza Castello, aggiunge un ulteriore tocco di magia alla serata, fornendo il perfetto sfondo storico per le canzoni che hanno attraversato decenni.

Il “De André #DeAndré – Best Of Live Tour” è quindi un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano rivivere l’arte di Fabrizio De André attraverso la voce e l’interpretazione di suo figlio Cristiano. I biglietti sono già disponibili e si prevede un rapido sold out, segno dell’indelebile legame che continua a unire il cantautore genovese al suo pubblico, a distanza di anni dalla sua scomparsa.

Per ulteriori informazioni sull’evento e per l’acquisto dei biglietti basta cliccare sul seguente LINK.

Non perdete l’opportunità di partecipare a questa serata di celebrazione e ricordo, un tributo alla musica che ha segnato una generazione e che continua a vivere e a ispirare attraverso Cristiano De André.