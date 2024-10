Palazzo di Giustizia, Romeo: ‘Sembrava vicolo cieco, ora il riavvio del cantiere’

Di seguito quanto dichiara dalle sue pagine social Carmelo Romeo, consigliere comunale delegato al Museo del mare e al Palazzo di giustizia.

Afferma Romeo:

“Palazzo di Giustizia. L’eterna incompiuta. Quando a marzo 2021 ho accettato questa delega dal Sindaco Falcomatà la sfida che ci siamo posti era di sfatare questo “anatema”. Abbiamo lavorato incessantemente, ripreso le fila di un percorso che definire complesso sembrava eufemistico. Abbiamo incontrato sul nostro cammino persone, tecnici, funzionari che hanno creduto in questo progetto, che si sono spesi per la ripresa della realizzazione di quest’opera importante per il nostro territorio, persone che ringrazio con tutto il cuore per la passione e a volte anche per la sana “follia” con cui hanno lavorato al nostro fianco”.

Spiega Romeo:

“Ci siamo trovati squadra senza nemmeno conoscerci. Abbiamo, come Comune, sentito forse per la prima volta (io sicuramente) la vicinanza ed il sostegno del Ministero. Con il sindaco Falcomatà ed il F.F. Brunetti, con i nostri Uffici, abbiamo visto, passo dopo passo, concretizzarsi la strada che ci ha portati nel 2022 alla sottoscrizione del protocollo per il completamento del palazzo di giustizia alla presenza del Ministro della Giustizia, Marta Cartabia e oggi, accanto al Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, al Direttore Generale dello stesso ministero Massimo Orlando a vedere finalmente riprendere vita il percorso di completamento del Palazzo”.

Prosegue Romeo:

“Oggi non posso nascondere la mia emozione e la felicità per un percorso che sembrava un vicolo cieco, ma che siamo riusciti a concretizzare, nonostante le difficoltà e le risatine di chi non lo avrebbe mai creduto possibile. Il prossimo passo sarà l’avvio, o meglio il riavvio, del cantiere e quello sarà veramente il traguardo che restituirà fiducia ai reggini”.

Conclude Romeo: