Reggio Calabria, il pastore Platone celebra 850 anni del Valdismo

Nell’ambito delle iniziative per gli 850 anni del valdismo, la comunità valdese di Reggio Calabria ha inserito nel progetto «La Parola “in cammino”. 850 anni di storia e di futuro» una serie di celebrazioni. Domenica 27 ottobre, presso la Chiesa valdese di Reggio Calabria in via Possidonea 2, il pastore emerito Giuseppe Platone celebrerà la Giornata della Riforma 2024.

Conferenza “Valdo e Francesco: stessa emozione, diversa evoluzione”

Dopo il culto commemorativo, alle 18:30, il pastore Platone terrà una conferenza pubblica dal titolo “Valdo e Francesco: stessa emozione, diversa evoluzione”. La conferenza presenta un parallelo tra Valdo di Lione e Francesco di Assisi, illustrando i percorsi dei movimenti che hanno ispirato.

Percorsi di povertà e partecipazione dei laici

Pur operando in epoche e regioni diverse dell’Europa, Valdo e Francesco furono accomunati dall’aver proposto percorsi di povertà ispirati dalla Parola di Dio e dalla promozione della partecipazione dei laici nella vita religiosa, fino ad allora monopolizzata dal clero.

Un dibattito sulle divergenze di trattamento tra Valdo e Francesco

Durante la conferenza e il successivo dibattito, il pastore Platone analizzerà i motivi per cui Valdo e Francesco furono trattati in modo tanto diverso: Valdo fu scomunicato da Papa Lucio III, mentre Francesco ottenne l’autorizzazione da Papa Innocenzo III a fondare l’ordine dei Frati Minori.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il Consiglio della Chiesa valdese di Reggio Calabria