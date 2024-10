SicuriPerDavvero, la campagna di ActionAid fa tappa a Reggio Calabria

#SicuriPerDavvero fa tappa a Reggio Calabria e mette al centro il tema della prevenzione e della percezione del rischio sismico.

Venerdì 27 settembre, presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria (Dipartimento di Architettura e Territorio), si terrà l’appuntamento “Rischio sismico: tra prevenzione e percezione”, un altro passo del percorso della campagna lanciata da ActionAid per chiedere alle Istituzioni una legge quadro sulle ricostruzioni e normative, finanziamenti e modalità di monitoraggio più efficaci su prevenzione e mitigazione del rischio.

L’incontro pubblico, che inizierà alle 16.30, prevede i saluti istituzionali di Antonio Ruvolo, consigliere comunale con delega alla Protezione civile e la partecipazione di numerosi docenti universitari ed esperti che affronteranno il tema del rischio, della comprensione e prevenzione del fenomeno sismico.

Interverranno tra gli altri, insieme ad ActionAid, Consuelo Nava, docente di Sostenibilità e Innovazione del Progetto – Delegata dArTe alla Ricerca, Rapporti Istituzionali con il territorio e Terza Missione, esperti della SIGEA (Società italiana di geologia ambientale) e di Geologia Senza Frontiere, responsabili della Protezione civile e insegnanti.

L’incontro verrà preceduto da un workshop che nell’arco della mattinata riunirà diversi tavoli di lavoro che affronteranno tematiche specifiche: vulnerabilità sismica, governance della prevenzione, comunicazione e percezione del rischio sismico.

“Abbiamo scelto Reggio Calabria per parlare di prevenzione e comunicazione del rischio sismico non solo per la sua storia essendo ancora vivo il ricordo del devastante sisma del 1908 ma soprattutto per il presente e il futuro di questo territorio dichiara Sara Vegni responsabile dell’Unità Resilienza di Actionaid – Il rapporto Barberi pubblicato nel 2012 che ha censito la vulnerabilità degli edifici pubblici strategici non ha fornito rassicurazioni in merito al patrimonio edilizio pubblico della Calabria e dei suoi capoluoghi.

Sullo stato di sicurezza degli edifici privati ne sappiamo ancora meno. Affrontare il tema della prevenzione sismica in questo contesto diventa una responsabilità inderogabile quanto necessaria e proprio da qui vogliamo elaborare proposte che possano parlare anche agli altri territori vulnerabili d’Italia”.