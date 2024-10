Reggio, addio al maltempo? Le previsioni meteo dei prossimi giorni

A Reggio Calabria torna a spendere il sole. Dopo la mancata allerta meteo di oggi, martedì 16 luglio, per la giornata di domani si prevede un ritorno alla ‘vera’ estate.

Secondo il meteo infatti, nella città dello Stretto splenderà il sole, la temperatura massima si aggirerà intorno ai 30°C, mentre la minima a 22°C.

Per quanto riguarda i venti: al mattino moderati con provenienza da Nord, al pomeriggio moderati da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

GIOVEDI 18 LUGLIO

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 22°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

VENERDI 19 LUGLIO

Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di venerdì la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Fonte: 3bMeteo