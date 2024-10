Reggio Calabria aderisce alla Settimana del Benessere Sessuale 2017, il programma

Reggio Calabria aderisce alla Settimana del Benessere Sessuale 2017 promossa dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica – FISS – con diverse attività, gratuite e non, adatte a promuovere il benessere sessuale.

Un programma ricco di appuntamenti in collaborazione con La Valigia Rossa.

PROGRAMMA

“Stringimi Forte”

Lunedí 25 ore 17:30 co ISP di Reggio Calabria corso Garibaldi 468 Galleria Zaffino.

Un appuntamento gratuito aperto a tutti, sulla Comunicazione e il Gioco nella Coppia, un’occasione unica per parlare dei diversi aspetti della salute e del benessere sessuale di coppia: migliorare la complicità col partner e non lasciare che la routine spenga il desiderio, comunicare efficacemente i propri bisogni e desideri al partner, aumentando e riscoprendo il piacere, grazie a stimolazioni sensoriale, giochi e segreti di seduzione.

Al termine dell’incontro si potrà avere un confronto singolo ed in totale privacy. A cura della D.ssa Miriam Caridi, psicologa e di Francesca Cutrupi, Esperta in Educazione Sessuale e Consulente LaVR, in collaborazione con l’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie

“Impariamo a Conoscere Noi Stesse”

Martedí 26 ore 17:30 ISP di Reggio Calabria corso Garibaldi 468 Galleria Zaffino.

Un incontro gratuito sul benessere e la salute tutto al femminile, a cura di Francesca Cutrupi, Esperta in Educazione Sessuale e Consulente LaVR, in collaborazione con l’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, con l’intervento della Dott.ssa Olena Klitsuk, Ostetrica, che guiderá le donne alla scoperta del pavimento pelvico femminile, spiegandone la sua funzione e l’importanza della sua salute anche per la coppia.

Le partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi singolarmente.

“Le memorie del punto G”

Venerdí 29 ore 21 Teatro dei 3 Mestieri, via Roccamotore km 5,600 S.S. 114, Messina Sabato 30 ore 21 Teatro Primo, via Delle Filande 29 Villa San Giovanni Reggio Calabria Aperto a tutti, costo € 10,00 Uno spettacolo ironico, leggero e malizioso di educazione all’affettività, che parla di sessualità e del famoso punto G che ripercorre la sua storia dando voce a donne simbolo dell’evoluzione sessuale femminile sia realmente esistite che appartenenti al mondo fantastico, dalla Geisha all’Odalisca Spia d’Oriente. Brani cantati dal vivo rappresentano la carta d’identità ludica e provocante delle diverse femminilità e l’ausilio di cosmesi erotica e accessori de La Valigia Rossa, incuriosiscono e guidando il pubblico nell’approccio al piacere.

“Work-shop di ironia e femminilità”

Domenica 1 Ottobre ore 17:30 co B&B Domus Itria via Itria 22 Reggio Calabria. Un workshop a cura di Golden Din Din, sensuale e camaleontica artista, che spiegherà come, attraverso giochi sensuali, sia possibile imparare ad ascoltare il nostro corpo piuttosto che limitarci, semplicemente, ad abitarlo.

Un percorso che parte dalla ricerca della felicità femminile e che, sostenendo le donne, la loro bellezza e la loro forza, si conclude con l’acquisizione di una maggior consapevolezza di se stesse.

Ospite immancabile La Valigia Rossa.

Rivolto solo a donne, costo € 30 incluso shooting fotografico professionale messo a disposizione di tutte le partecipanti