Reggio, in piazza Camagna tornano le ‘Arance della Salute’ di AIRC

AIRC celebra 60 anni con le Arance della Salute in piazza a Reggio Calabria e in varie località calabresi, promuovendo la prevenzione contro il cancro

Fondazione AIRC, nata nel 1965, apre con le Arance della Salute la celebrazione del suo sessantesimo anniversario. Lo fa portando in circa 3.000 piazze e scuole volontari, studenti, insegnanti e donatori, protagonisti attivi della comunità di AIRC, per raccogliere nuovi fondi per la ricerca e sensibilizzare sulla centralità della prevenzione per ridurre il rischio di cancro.

Sabato 25 gennaio, a Piazza Camagna a Reggio Calabria, dalle 16.00 alle 20.00, e nella frazione di Cardeto, i volontari accoglieranno i sostenitori distribuendo i prodotti solidali di Fondazione AIRC: reticelle di arance rosse (donazione minima 13 euro), vasetti di marmellata di arance rosse di Sicilia IGP (donazione minima 8 euro) e vasetti di miele di fiori d’arancio (donazione minima 10 euro). Simbolo di sana alimentazione, le arance rosse contengono gli antociani, pigmenti naturali con poteri antiossidanti, e sono ricche di vitamina C: con una sola arancia si copre più di due terzi del fabbisogno giornaliero di questa importante vitamina.

Insieme ai prodotti sarà consegnata una pubblicazione dedicata alle azioni quotidiane che ognuno di noi può fare per aiutarsi a rimanere in salute, che include anche alcune speciali ricette a base di arance firmate da Davide Campagna e Chiara Maci.

Una manifestazione anche nelle scuole

L’iniziativa si svolgerà anche nelle scuole, con studenti e insegnanti, per diffondere la consapevolezza

sull’importanza della prevenzione e raccogliere fondi per dare continuità al lavoro di circa 5.400 ricercatori e avviare nuovi progetti.

Questa manifestazione di piazza inaugura il sessantesimo anniversario di AIRC, fondata nel 1965, oggi il

principale polo privato di finanziamento della ricerca oncologica indipendente in Italia.

Per trovare la piazza più vicina, visita il sito web: arancedellasalute.airc.it

