Reggio Calabria, al via i casting di “Sandrino – Il Film”

Save the date. 30 novembre 2018, ore 9:00, CineTeatro Metropolitano, Reggio Calabria. Nient’altro che giorno, ora e luogo in cui avranno inizio i casting per “Sandrino – Il Film”, il lungometraggio con protagonista l’attore Pasquale Caprì che verrà girato tra gennaio e aprile 2019 con una produzione tutta calabrese.

«Non vediamo l’ora di cominciare – rivela Caterina Callipo, direttore casting -, di conoscere i volti, gli sguardi dei candidati per ritrovare tra loro i personaggi che abbiamo in mente. Sono grata alla produzione, nella persona della dott.ssa Paola Pratticò, e alla produzione esecutiva, nella persona dell’architetto Giuseppe Emilio Bruzzese, per aver scelto me per ricoprire questo ruolo – prosegue -. Sono entusiasta all’idea di lavorare accanto ai tanti professionisti che fanno parte del team, dai registi ai tecnici, dagli artisti all’ufficio stampa e che ringrazio per l’accoglienza riservatami».

I provini, in programma nelle giornate del 30 novembre e 1 dicembre 2018, dalle ore 9 alle ore 16, saranno svolti alla presenza del direttore casting e dal regista, Lorenzo Amadeo, e dallo sceneggiatore, Davide Manganaro, ai quali è riservata la scelta dei profili. Quindi, se avete un’età compresa tra i 10 e i 75 anni fatevi avanti. Potrebbe esserci spazio anche per voi!

«Saranno due giorni intensi – aggiunge il direttore casting -, durante i quali presteremo la massima attenzione ai candidati. Non faremo provini su parte ma se qualcuno ha un brano pronto da recitare potrà presentarlo. Mi auguro di registrare tante presenze, di età diverse, in particolare di persone originarie di Reggio Calabria e provincia».

Sì, perché la forte caratterizzazione territoriale del film rende preferibile la presenza di candidati autoctoni. Chi vorrà partecipare ai casting, dovrà presentare le fotocopie della Carta d’Identità e del Codice Fiscale. I minori, invece, dovranno essere accompagnati da almeno un genitore, anch’egli obbligato a presentare le fotocopie dei suddetti documenti. Nel caso in cui il minore fosse accompagnato da un parente, quest’ultimo dovrà essere fornito di delega firmata dal genitore e fotocopie dei documenti d’identità.

«Il casting non è riservato a chi possiede un curriculum artistico – ha poi concluso Caterina Callipo -, infatti non è obbligatorio presentare il C.V. Non mi resta che dare appuntamento a venerdì, ore 9:00, al CineTeatro Metropolitano, in via Nino Bixio, 44 a Reggio Calabria. Vi aspettiamo numerosi!».