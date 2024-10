Reggio Calabria, al via la Fiera Campionaria dello Stretto

di Daniela Bonanno Conti – Mancano pochi giorni, all’inaugurazione della Fiera Campionaria dello Stretto a Reggio Calabria, evento storico che permette di mettere in evidenza i prodotti tipici dell’eccellenza Made in Italy.

La location è quella di Viale Calabria a Reggio Calabria. La fiera campionaria si svolge dal 24 novembre fino al prossimo 3 dicembre. Come sempre, saranno presenti stand che offrono prodotti tipici locali e non, quelli con oggettistica natalizia, e quelli con prodotti di tecnologia etc.

Sarà possibile acquistare uno o più regali per noi o per i nostri cari e fare una passeggiata lungo le numerose bancarelle che il viale offre. I settori merceologici, spaziano dall’agricoltura al turismo, al commercio, al giardinaggio, agli arredamenti, all’artigianato e all’industria.

Lo staff si sta prodigando in questi giorni per organizzare al meglio la manifestazione, giunta ormai alla XIII edizione. L’ingresso alla manifestazione è gratuito e tutti possono partecipare all’evento.

La fiera campionaria dello Stretto segue i seguenti orari: al lunedì al venerdì dalle 15 alle 22 e sabato e domenica rispettivamente dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22. Inoltre, per l’occasione, sarà allestita un’area ludica, ideata appositamente per allietare le ore dei bambini più piccoli.