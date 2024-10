“L’albero della vita” arriva a Reggio: un dono dai volontari di tutta Italia – FOTO

Proprio in questi minuti sul corso Garibaldi, all’altezza del teatro Cilea, i vigili del fuoco sono a lavoro per il posizionamento di un bellissimo albero, simbolo del Natale imminente, ma anche di tanta speranza e amore.

L’albero della solidarietà, l’albero all’uncinetto, l’albero AIL. Sono veramente tanti i nomi con cui è conosciuto il nuovo arrivato a Reggio Calabria, ma ciò che conta veramente è sapere come è stato realizzato e perchè adesso si trova qui.

Già lo scorso anno, nella periferia sud, i reggini ne avevano visto uno simile. Quello donato alla città, per il Natale 2019 è, però, ancora più grande ed ancora più bello.

REALIZZAZIONE

La nuova opera, appena arrivata in città, è stata realizzata dai volontari AIL, dai medici, dai pazienti e dai parenti dei reparti di ematologia, oncomatologia e trapianti di midollo di Reggio che, per mesi, hanno lavorato per rendere possibile quest’idea.

Leggi anche

“Ci hanno aiutato in tantissimi da tutta Italia – racconta a CityNow una volontaria AIL presente sul posto. Sono arrivati aiuti da Torino, Milano, Roma, Napoli, Trieste. Sono stati così tanti i volontari che abbiamo deciso di rinominare questa bellissima opera ‘L’albero della vita’ perchè attraverso i suoi colori manifesta l’impegno di tanta gente unita”.

Ogni porzione di albero, realizzata all’uncinetto, corrisponde ad un uomo, una donna, un bambino, che con le sue mani si è impegnato a creare qualcosa che potesse ravvivare le festività natalizie di tutta la comunità.

Le piastrelle realizzate sono più di 2000. Un gran numero che ha portato alla realizzazione di due diversi alberi: uno posto nel reparto di ematologia e l’altro sul corso Garibaldi. Le piastrelle utilizzate per quest’ultimo sono invece 1300.

Elisabetta Brancato, volontaria AIL, conclude:

“Abbiamo deciso di ridare un pò di vita alla città di Reggio Calabria”.