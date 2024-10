Aldo Creaco Interni tra passato e presente: 40 anni di storia e passione

Dicono che senza lavoro non si possa vivere e non solamente per una questione economica. Siamo programmati per appassionarci alle cose e per voler coinvolgere gli altri nei nostri sogni. É proprio con questa stessa voglia di fare che Aldo Creaco manda avanti la sua attività, nel cuore di Reggio Calabria, da oltre 40 anni.

Potremmo definirlo un amore non proprio a ‘primo impatto’. Aldo eredita la sua attuale attività dal padre, venuto a mancare quando il figlio non aveva neanche 20 anni. É solamente con il tempo che questo amore – odio matura trasformandosi nell’ideale di una vita.

Aldo Creaco Interni di via Vittorio Veneto è uno dei pochi studi in cui ancora si respira ‘umanità‘. In questa piccola isola felice dedicata alla creazione dei vostri sogni nascono idee, ma anche legami. Per occuparsi di progettazione è fondamentale entrare in sintonia con i clienti ed instaurare con essi un rapporto di fiducia. L’empatia non è più cosa da tutti, ma lo è di certo per Aldo che, dopo tanti anni di lavoro, non ha smesso, neanche per un secondo, di amare il proprio lavoro tanto da definirlo ‘un gioco’.

“É dal ’78 che mi occupo dell’attività di mio padre e, anche se inizialmente non è stato facile, adesso non so più stare senza. Questo studio è diventato il mio posto speciale, come un bambino con il suo gioco preferito e, senza, non so più stare”.

L’amore per l’impresa e l’empatia verso i clienti sono le carte vincenti di Aldo Creaco Interni che, nel tempo, ne hanno decretato il successo.

“Credo che oggi tutti vogliano sentirsi un pò coccolati. É triste essere visti unicamente come un portafoglio per la proprie tasche. I clienti che vengono da noi sanno di aver di fronte innanzitutto delle persone e che verranno trattate come tali”.

Al fianco di Aldo, nello studio di via Veneto, c’è un team di giovani architetti e collaboratori instancabili che aggiungono valore ed efficienza ad una realtà storica di Reggio Calabria. Living, cucine, camere da letto, cucina, zona notte, giorno, progettazione e ristrutturazione di case, basterà chiedere per vedere i vostri progetti realizzati.

“Le nostre competenze scardinano le classiche tecniche d’arredo. Diamo la possibilità di avere una visione preventiva d’insieme per garantirti l’armonia e la funzionalità dello stile che cerchi”.

Sarà per lo spirito avanguardista che l’ha sempre contraddistinto, o per l’insaziabile voglia di continuare a ‘costruire’, l’imprenditore reggino ha deciso di aprire, ancor di più, le porte del suo studio ai cittadini per un evento tra passato e presente.

“Un incontro con vecchi amici, ma anche con giovani che vorrebbero costruire le loro case e non sanno da dove iniziare”. Grazie Papà.

QUANDO

L’appuntamento è per domenica 15 dicembre a partire dalle ore 18:30. Per l’occasione Aldo Creaco Interni ha organizzato un’esposizione unica e raffinata utilizzando arredi del passato unendoli a quelli più attuali. Sarà inoltre possibile gustare i prodotti tipici del territorio offerti da Emporio – La Cascina.

Lo studio di via Vittorio Veneto si è sempre occupato di prodotti di nicchia, ma sempre all’avanguardia e oggi, alle porte del 2020, vuole mostrare come sia possibile contraddistinguersi dagli altri per esperienza e professionalità.

Aldo Creaco Interni si trova in via Vittorio Veneto, 89

Visita il sito web.