Allerta rossa a Reggio Calabria, arriva l'ordinanza: scuole chiuse lunedi 25 ottobre

Scuole chiuse a Reggio Calabria lunedi 25 ottobre. Così come avvenuto in tanti altri comuni nel reggino e in Calabria, anche a Reggio è arrivata l'ordinanza che prevede la chiusura delle scuole.

L'avviso di criticità idrogeologica, idraulica e idrogeologica per temporali che, già nella giornata di ieri, era stato diramato per la provincia di Reggio Calabria, è stato esteso anche alla giornata di lunedì 25 ottobre.

"Sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti, con conseguenze rilevanti. Sono possibili, in particolare fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni".

Da qui la decisione di chiudere tutti gli istituti scolastici di ordine e grado.

L'ordinanza di Falcomatà