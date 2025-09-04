City Now

Reggio, sei amante del calcio? Da CDM Service c’è un’offerta imperdibile

CDM Service propone un’offerta esclusiva per tutti gli appassionati di calcio con partita IVA

04 Settembre 2025 - 17:51 | di Redazione

sky CDM Service ()

Se sei un appassionato di calcio e hai una partita IVA? CDM Service di Reggio Calabria ha l’offerta che fa per te! Fino al 27 settembre, puoi seguire tutte le partite del campionato di Serie A a soli 24,90€ al mese + IVA, con la possibilità di scegliere tra due soluzioni pratiche e convenienti.

Tutto il Campionato di “Serie A” ad un prezzo imbattibile

sky CDM Service

Con Sky, puoi goderti tutte le emozioni del campionato di Serie A a 24,90€ al mese + IVA. Un’offerta esclusiva pensata per le aziende con partita IVA, ma anche per chi vuole seguire il calcio in modo semplice e senza vincoli di parabola.

Come scegliere la soluzione più adatta a te

sky CDM Service ()

Puoi scegliere se guardare le partite tramite Sky Decoder che si collega al WiFi, ideale per chi è sempre in movimento e vuole godersi il calcio ovunque ci sia una connessione, o tramite satellite, per una visione perfetta.

Offerta speciale per uffici e aziende

Per tutte le attività con partita IVA, CDM Service offre zero costi di attivazione, che vengono coperti tramite un buono carburante!

Offerta non valida per ristorazione e bar

Attenzione, questa promozione non è valida per le attività di ristorazione e bar, quindi assicurati che la tua attività rientri tra quelle che possono usufruire dell’offerta.

Affrettati, l’offerta scade il 27 settembre!

Se sei pronto a vivere l’emozione del calcio con la qualità Sky, non perdere questa opportunità unica. Contatta subito Sky CDM Service a Reggio Calabria e approfitta di questa promozione imperdibile!

Come contattarci

Per maggiori dettagli e per aderire all’offerta, visita il negozio Sky CDM Service o chiamaci. Non lasciare che questa offerta ti sfugga!

Sky CDM Service: dove il calcio si incontra con la qualità Sky, unica e inimitabile.

Maggiori informazioni

CDM Sky Service si trova in Viale Nicola Manfroce, 3 a Reggio Calabria.

Numero di telefono 096548282

Lunedì al venerdì: 09:00/12:30 – 16:00/19:30;

Sabato 09:00/12:30

