Reggio, la Federazione Uil Scuola RUA: ‘Preoccupati per l’avvio dell’anno scolastico’

"Siamo sconcertati per la carenza d’organico ATA, palesemente insufficiente per garantire l’erogazione del servizio scolastico"

“Il Segretario e tutti i Dirigenti Territoriale Federazione Uil Scuola RUA di Reggio Calabria preoccupati per il regolare avvio dell’anno scolastico e sconcertati per la carenza d’organico ATA decisamente e palesemente insufficienti per garantire l’erogazione del servizio scolastico della Città Metropolitana sia per aprire gli istituti che la gestione quotidiana degli stessi, sarà pressoché un ardua impresa”.

A lanciare l’allarme il Segretario Territoriale Federazione UIL Scuola RUA Reggio Calabria Luca Scrivano. Ai parametri già vecchi di decenni per determinare la pianta organica, alla carenza negli anni di quasi 100 unità si aggiungono pochissime unità che non serviranno assolutamente a facilitare il lavoro complesso anche nelle segreterie.

“Il Territorio scolastico e le scuole della Città Metropolitana di Reggio Calabria non meritano tale trattamento, ogni Istituto Comprensivo e ogni Istituto Superiore nessuno escluso vivono da anni situazione organizzative estremamente difficile dovute alle distanze dei plessi e alla distribuzione delle classi interne che mettono a repentaglio la sicurezza per non entrare nel merito delle eccessive incombenze nelle segreterie amministrative decisamente sotto numero che dovranno adeguarsi al un nuovo contratto e risolvere atti complessi alcuni di essi fino a pochi anni fa centralizzati o affidati ad altri Enti Agenzie o Istituti come l’INPS”.