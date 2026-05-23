Nuovo terminal T. Minniti, Arecchi: ‘Da qui inizia il rilancio della destagionalizzazione del turismo’

“Soddisfazione” per l’apertura del nuovo terminal del “Tito Minniti” viene espressa dal presidente Sezione Trasporti e Logistica di Unindustria Calabria, Filippo Arecchi.

“Solo adesso, il nostro aeroporto può acquisirne questo nome candidandosi -una volta completato- ad essere uno dei più moderni e ‘appariscenti’. Un’aerostazione efficiente e presentabile rappresenta senza dubbio l’inizio del rilancio ed ad una efficace destagionalizzazione dell’offerta turistica, obiettivi da sempre inseguiti che, tra l’altro, rispondono alla vocazione naturale del nostro territorio”.

Da qui, uno sguardo profondo sul sistema aeroporto “quale anello strategico per il territorio con la prospettiva di consolidare la sua attitudine, oltre che il nome, di “Aeroporto dello Stretto”, a suo tempo lungimiratamente attribuito”.

Filippo Arecchi auspica alcuni punti chiave:

“Un rapido restyling della porzione riservata all’accettazione e agli arrivi, nonché l’acquisizione di nuovi spazi per la sosta dedicata all’aviazione civile. Sempre più frequenti sono – infatti – jet privati che utilizzano il nostro aeroporto i cui passeggeri si imbarcano sugli yachts per raggiungere le isole Eolie. Con l’arrivo di Ryanair – sottolinea ancora Arecchi- abbiamo avuto modo di costatare come i piazzali esistenti siano appena sufficienti ad accogliere gli aeromobili che, allo stato, scalano Reggio.

Pertanto- in una ottica espansiva che dobbiamo abbracciare – vanno incentivate possibilità, modalità ed azioni per potere ospitare altre compagnie, così come va individuata un’area da adibire quale stazione dei pullman turistici non solo all’aeroporto ma anche in città”.

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Infrastrutture e collegamenti: “metropolitana di superficie” e shuttle

“È necessario- osserva ancora Arecchi– un collegamento di metropolitana di superficie tra il porto di Reggio, nonché con la restante linea ferroviaria tirrenica e jonica con esso. Realizzare uno shuttle che colleghi la stazione ‘Reggio Aeroporto’ passando sotto la pista attraverso l’esistente tunnel, come quella che collega l’aeroporto di Fiumicino con il terminal satellite della stessa aerostazione con capolinea la stazione ‘Reggio Aeroporto’ ed il terminal aeroportuale stesso”.

Riguardo la possibilità di collegare con una metropolitana leggera la stazione marittima di Reggio, Filippo Arecchi si dichiara fiducioso.

“È ancora realizzabile. Basta riaprire il varco già esistente – e scelleratamente chiuso – che- attraverso il torrente Annunziata-, permette di arrivare al tracciato ferroviario per poi proseguire in direzione Sud”.

Turismo e ricettività: una cabina di regia per servizi “organizzati”

Capitolo a parte merita la ricettività della città e del territorio metropolitano. Sulla questione, il presidente Arecchi sollecita “la costituzione di una cabina di regia nella quale far confluire tutti gli sforzi degli operatori turistici e culturali affinché il turista ‘latu sensu’ possa godere di una vastissima gamma di scelte e mete “organizzate”: orari, percorsi, guide, spiagge, ristorazione, sagre, etc etc. Tutto deve funzionare all’unisono. Non è più accettabile vedere turisti pascolare sul corso o in giro per la città sotto il sole cocente e sotto la pioggia, senza una meta o un luogo di ristoro ospitale. Questo perché i musei, le chiese o altri luoghi di attrazione sono chiusi o le nostre spiagge non sono raggiungibili per l’assenza di mezzi di trasporto collettivi in determinate fasce orarie, e magari durante proprio quelle in cui è più necessario che ci siano”.

Sottolinea ancora Filippo Arecchi:

“A tal fine, è urgente e necessario unire con un servizio di metropolitana di superficie le località costiere del territorio metropolitano già servite dal fascio binario e dare maggior frequenza alle corse dei mezzi su gomma dei paesi dell’entroterra così ricchi anche di cultura, tradizioni, percorsi naturalistici che abbondano anche di storia (e spesso di preistoria). Non basta al turista visitare la città; bisogna promuovere la creazione di percorsi alternativi affinché il turismo diventi un vettore di sviluppo diffuso”.

Dunque, tanto è stato fatto e tanto si può fare perché i visitatori trasformino la loro prima volta nella nostra città in una esperienza unica da replicare.

“Ci sono tutte le possibilità perché – una volta tornati “a casa” – diventino promotori – col racconto delle emozioni vissute ad amici e conoscenti – della nostra bellissima e ospitale area metropolitana. Turisti con la voglia di ritornare per vivere la bellezza di tutte le stagioni dell’anno: trekking, mountainbike, caccia, mostre e gallerie temporanee. L’operazione Ryan – rimarca Arecchi- è sostenibile se la destinazione ‘diventa’ turistica quindi appetibile e concorrenziale a più compagnie”.

Porti e sistema integrato: “ora buon volo Reggio”

Ed ecco la scintilla che, per Arecchi, deve prendere fuoco: