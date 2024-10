Seconda Marcia Mondiale per la Pace: protagonista la contrada Arghillà

Anche la città di Reggio Calabria, con la Contrada Arghillà, sarà coinvolta per la seconda edizione della "Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza"

La prima edizione della Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza si svolse a Wellington in Nuova Zelanda, il 2 0ttobre 2009. Parteciparono più di 400 città in 97 paesi dei 5 continenti, percorrendo in totale, più di 200 mila chilometri da migliaia di persone.

Ora dopo 10 anni dalla prima, nella seconda edizione gli obiettivi fissati sono:

l’invito a tutti gli stati all’abbandono alla guerra

creare coscienza alla pace e alla nonviolenza

aprire il futuro alle nuove generazioni medianti azioni a favori dei diritti umani

approvazione del “Trattato di Proibizione delle armi nucleari” ( TPAN )

) riduzione progressiva delle armi convenzionali

promuovere il dialogo di differenti culture per ridurre la discriminazione

Tutti presupposti necessari per il verso raggiungimento della “Nazione Umana Universale“. La Marcia Mondiale della Pace e la Nonviolenza farà tappa a Reggio Calabria i giorni 1 e 2 marzo 2020.