A Reggio Calabria arriva Bob Sinclar, dj tra i più famosi al mondo

Le voci si rincorrevano da alcune settimane, già negli scorsi anni la ‘leggenda’ si diffondeva salvo poi rimanere tale. Stavolta, salvo sorprese, è tutto vero. Reggio Calabria, in questa estate 2017, vedrà arrivare Bob Sinclar, probabilmente il dj più famoso al mondo. La data è quella di venerdi 4 agosto, la location il lido Calajunco di Reggio Calabria.

“Questo stato lo scrivo per la MIA CITTÀ, vogliamo per la prima volta sentirci uguale a Gallipoli, Milano Marittima e Riccione.

Vogliamo dare a Reggio Calabria qualcosa che rimarrà nella storia, qualcosa che darà rilievo alla nostra terra.

SIAMO ORGOGLIOSI DI COMUNICARE CHE VENERDÌ 4 DI AGOSTO AL CALAJUNCO ART CI SARÀ

❌ ❌ B O B S I N C L A R ❌ ❌ Facciamo in modo che se ne parli per SEMPRE”, queste le parole di Claudio Miccichè, uno dei promoter facente parte dello staff che organizzerà l’evento, pubblicate su Facebook.