A Reggio Calabria arriva la fibra ottica

Una buona notizia per la città di Reggio Calabria. Il Comune ed Open Fiber comunicano, infatti, ai cittadini l’avvio dei lavori per il cablaggio e la realizzazione di un’infrastruttura in fibra ottica.

QUANDO

La conferenza stampa di presentazione del progetto è prevista per martedì 12 febbraio alle ore 10:30 presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.

INTERVENGONO:

Giuseppe Falcomatà Sindaco di Reggio Calabria Armando Neri Vice Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Marino Assessore alla Smart City – Comune di Reggio Calabria Emanuele Briulotta Responsabile Network&Operations Area Sud – Open Fiber Salvatore Spampinato Field Manager – Open Fiber