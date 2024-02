Reggio, ASC plaude all’Università Mediterranea: 'Calabria sempre più attenta all’evoluzione nel mondo dello sport'

Di seguito il comunicato stampa con le dichiarazioni del Presidente ASC Reggio Calabria, Antonio Eraclini.

Estremamente fiero il Presidente ASC Reggio Calabria, Antonio Eraclini, per l’ennesimo balzo in avanti reso possibile in Calabria grazie all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che ha annunciato l’inizio del corso triennale di laurea breve in Scienze Motorie con indirizzo in Diritto allo Sport.

Un successo in linea con i tempi e con la riforma dell’ordinamento sportivo che apre la strada a molteplici possibilità sia ai singoli sportivi che alle associazioni sportive. Finalmente i giovani calabresi potranno specializzarsi in ambito sportivo nella propria città, senza essere obbligati a recarsi altrove per accedere a questa importante offerta formativa. Questo è un risultato importante non solo per il singolo individuo e per la nostra città, che non vede

svuotarsi di valido capitale umano, ma delle stesse società sportive che saranno sempre più affiancate da personale altamente qualificato.

Un traguardo, quindi, molteplice e reso possibile grazie all’intervento di professionisti del settore che quotidianamente si spendono per far crescere il livello dello sport e svilupparlo in tutte le sue sfaccettature in una Regione che è sempre più attenta allo sport ed alla sua continua evoluzione.

Un risultato frutto anche della forte azione istituzionale che presta ormai da tempo sempre più attenzione e centralità al settore strategico dello sport, in linea con le tante iniziative realizzate a sostegno delle famiglie, dei giovani calabresi e delle associazioni. Nell’esprimere, quindi, piena soddisfazione, il Presidente ASC Reggio Calabria, Antonio Eraclini esclama il suo forte consenso alla Università Mediterranea per l’importante attenzione al mondo dello sport ed alle sue le esigenze.

Dichiara il Presidente ASC Reggio Calabria, Antonio Eraclini: