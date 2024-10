Reggio Calabria, aumentano i turisti ma diminuisce la spesa

Aumentano sensibilmente i turisti a Reggio Calabria, ma cala in modo altrettanto deciso la spesa sostenuta. E’ quanto emerge dai risultati del monitoraggio della Camera di Commercio reggina sui flussi turistici internazionali nella Città metropolitana nel periodo gennaio-ottobre 2016.

“In particolare, i viaggiatori stranieri diretti nel territorio reggino – riporta il monitoraggio – sono stati 62 mila, ossia circa un terzo in più rispetto all’anno precedente. In espansione, pur modesta anche i pernottamenti passati dai 607 mila dei primi dieci mesi del 2015 ai 617 mila del 2016 (+1,6%).

Tuttavia la dinamica favorevole non sembra aver apportato un adeguato beneficio in termini economici: la spesa dei viaggiatori stranieri si è attestata a soli 24 milioni di euro, contro i 36 milioni di euro dei primi dieci mesi del 2015 (-33%). Per il presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana “deve proseguire l’impegno per progetti integrati e sinergici di valorizzazione delle risorse”.

