Reggio Calabria, avvio selezione pubblica per assunzioni Polizia Municipale

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha disposto l’avviso di selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria di 120 soggetti idonei per eventuali assunzioni per il profilo di Agenti di Polizia Municipale.

I profili ricercati potranno essere assunti a tempo determinato pieno e/o parziale, ed inquadrati in categoria giuridica “C”, posizione economica C1, con profilo professionale di Agente di Polizia Municipale, CCNL comparto Regioni – Autonomie locali, da assegnare al Settore Polizia Municipale per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo e/o stagionale.

«Dopo la positiva esperienza della scorsa stagione estiva – ha spiegato l’Assessore alla Polizia Municipale Antonino Zimbalatti – abbiamo deciso di replicare l’opportunità di assunzione a tempo determinato di Agenti di Polizia Municipale a carattere temporaneo o stagionale, da affiancare al personale del Comando, integrandoli nel servizio, al fine di coadiuvare l’attività di controllo dell’ordine pubblico e della viabilità sulle strade cittadine».

«Si tratta di un supporto fondamentale – ha aggiunto Zimbalatti – sopratutto nel contesto in cui ci troviamo ad operare, caratterizzato da un’atavica mancanza di personale. A differenza dell’anno scorso, quando per brevità abbiamo deciso di assorbire le assunzioni dalle graduatorie di altri Comuni calabresi, quest’anno siamo partiti in anticipo con l’idea di stilare una nostra graduatoria comunale, anche per dare ai giovani reggini una nuova opportunità occupazionale, seppur temporanea, in un ambito altamente formativo com’è quello della Polizia Municipale».

L’avviso pubblico, corredato da un format per la presentazione della domanda, rimarrà pubblicato sul portale dell’Amministrazione comunale.