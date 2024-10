Natale 2024 a Reggio, pubblicati 2 avvisi. Romeo: ‘Obiettivo coinvolgere tutta la città’

Proseguono le attività di preparazione per il Natale 2024 a Reggio Calabria. Il 29 ottobre sono stati pubblicati due avvisi in linea con la delibera sulle iniziative natalizie, come comunicato dall’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo. L’obiettivo dell’Amministrazione guidata dal sindaco Falcomatà è coinvolgere tutto il contesto cittadino, dalle aree centrali alle frazioni collinari, con iniziative culturali e turistiche che favoriscano la rigenerazione urbana e la rinascita socio-economica.

Dettagli sugli avvisi pubblicati per il Natale 2024

L’assessore Romeo ha spiegato che uno degli avvisi, finanziato dal Pn metro plus 21/27, proviene dal settore Cultura e Turismo. Questo avviso mira a trovare un soggetto per realizzare attività di valorizzazione sociale, culturale e turistica con iniziative come il villaggio dei Dolci a Piazza Italia, il villaggio dell’Artigianato a Piazza Duomo, il villaggio del Food a Piazza Castello e il villaggio di Babbo Natale alla Villa Comunale (che diventerà il villaggio della Befana il 6 gennaio). Il centro storico sarà animato da artisti di strada e musica per valorizzare il territorio. Gli operatori economici interessati possono inviare la propria manifestazione di interesse entro le 16:00 di lunedì 13 novembre 2024.

L’altro avviso, pubblicato dal Settore UPI Economia urbana, è destinato a soggetti senza scopo di lucro per promuovere iniziative nelle ex 14 circoscrizioni (eccetto il Centro storico) come progetti di animazione, attività culturali, sportive e ricreative, in collaborazione con commercianti e artigiani.

"Le attività natalizie creeranno occasioni di incontro e socializzazione, contribuendo a riqualificare il territorio con eventi a richiamo turistico e con il coinvolgimento di associazioni, attività produttive e attori locali" – ha aggiunto l'assessore.

Contributi e risorse per le iniziative natalizie

Le risorse messe a disposizione ammontano a 140.000 euro per le attività e gli eventi organizzati da ETS (Enti Terzo Settore), associazioni di categoria e organizzazioni sociali, culturali, sportive e ricreative. Verrà finanziato un solo progetto per circoscrizione, con un contributo massimo di 10.000 euro. Sul sito dell’ente è disponibile la modulistica per partecipare entro le 12:00 di mercoledì 13 novembre 2024.