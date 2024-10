Reggio Calabria, avvisi per assunzioni in Polizia Municipale e al Comune

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 09/04/2019 sono stati pubblicati per estratto gli avvisi esplorativi per la copertura di n.1 posto Dirigente Settore Polizia Municipale e n.1 posto di Dirigente amministrativo / contabile.

Il termine per la presentazione delle domande è di 30 gg dalla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

La data di scadenza per la partecipazione, è il 9 maggio 2019.

Le procedure di assunzione sono subordinate all’autorizzazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali ai sensi degli artt. 243 e 243 bis e all’esito negativo delle procedure di mobilità, ex art. 34 bis del D.Lgs 165/2001.

CLICCA QUI per gli avvisi in versione integrale ed i relativi modelli di domanda.