Reggio, Falcomatà cerca 8 figure da inserire nel suo staff: come candidarsi

Il vicesindaco ha reso noto che il Comune di Reggio Calabria intende procedere all’assunzione a tempo determinato di 8 unità appartenenti all’Area degli Istruttori (ex cat. C), di cui 4 in part-time al 50%, ai sensi dell’art. 90, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, da destinare allo Staff organi di governo del Comune di Reggio Calabria, per coadiuvare il sindaco nell’esercizio delle proprie attività.

L’individuazione delle predette unità da reclutare sarà effettuata, stante la natura strettamente fiduciaria del rapporto, direttamente dal vice sindaco, sulla base dei curricula professionali inviati da coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, manifesteranno interesse al conferimento dell’incarico in oggetto (presentando apposita domanda secondo le modalità indicate nel presente avviso) ed eventuale colloquio con il vice sindaco stesso.

Il rapporto di lavoro ha durata non superiore a quella del mandato sindacale, per cui il rapporto si interrompe automaticamente in caso di cessazione dalla carica elettiva del sindaco per qualunque ragione, ferma la facoltà dei contraenti di risolvere o recedere dal contratto secondo la disciplina civilistica.

È garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come previsto dal D. lgs n. 198/2006 e s. m. i e dall’art. 35 del D. lgs 165/2001 e s. m. i.

Posti messi a selezione

n. 4 unità appartenenti all’Area degli istruttori (ex cat. C), a tempo pieno

n. 4 unità appartenenti all’Area degli istruttori (ex cat. C), a part-time al 50%

Le unità selezionate dovranno svolgere le attività proprie della categoria di appartenenza a supporto dell’attività istituzionale e delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge agli organi di direzione politica e saranno posti nell’ufficio di staff alle dirette dipendenze del sindaco, conformemente a quanto previsto dall’art. 11 bis, Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi e dal funzionigramma approvato con la richiamata deliberazione G. C. 140 del 20. 06. 2023, che qui s’intende riportato.

Modalità di presentazione delle domande

Coloro che intendano manifestare il proprio interesse al conferimento dei suddetti incarichi possono trasmettere la propria domanda, debitamente sottoscritta e compilata secondo le modalità di seguito esplicitate, allegando obbligatoriamente la fotocopia di un documento di identificazione personale in corso di validità ed il curriculum vitae in formato europeo, da cui si evinca il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dal presente avviso.

La domanda, redatta in carta semplice e firmata dal candidato in maniera autografa o con firma digitale, nonché corredata dalla documentazione come sopra richiesta, dovrà essere indirizzata all’Ufficio del sindaco e dovrà pervenire al Comune di Reggio Calabria entro il termine perentorio del 15 dicembre 2023, ore 13, mediante una delle seguenti modalità:

1) direttamente (a mano) all’Ufficio Protocollo del Comune di Reggio Calabria sito in Piazza Italia (RC);

2) a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: [email protected]

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:

– curriculum professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto e datato;

– dichiarazione in materia di inconferibilità degli incarichi ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, conforme al modello allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta e datata;

– copia del proprio documento di identità in corso di validità.