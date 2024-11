Reggio, Comune e Mediterranea insieme per la nuova Azienda agricola didattica sperimentale – FOTO

«Solo un anno fa l’Amministrazione comunale ha consegnato alla nostra Università Mediterranea questi terreni incolti da decenni per la realizzazione di questa Azienda Agraria didattica sperimentale. A distanza di qualche mese il risultato è abbastanza apprezzabile, con i terreni lavorati e messi a coltivazione anche con l’avvio delle attività di ricerca e didattica che hanno coinvolto gli studenti di Agraria insieme ai rispettivi professori. È interessante sapere che sono state piantate diverse qualità di cereali, piante officinali, agrumi, compreso il bergamotto».

Così il sindaco metropolitano e di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, durante la sua visita odierna a Gallina, presso i terreni dell’Azienda Agraria del Dipartimento di Agraria e Scienze Forestali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Collaborazione tra Comune e Università

La vasta area collinare di Gallina, di proprietà del Comune, è stata concessa in uso all’ateneo per scopi di ricerca e attività universitaria. Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra amministrazione locale e istituzioni accademiche, contribuendo a valorizzare il territorio e a offrire opportunità didattiche e di ricerca agli studenti.

Coltivazioni sperimentali e attività didattiche

Gli studenti del Dipartimento di Agraria, affiancati dai loro professori, hanno già avviato attività di ricerca e coltivazione. Sono state piantate diverse qualità di cereali, piante officinali e agrumi, con particolare attenzione al bergamotto, simbolo del territorio reggino. L’iniziativa non solo riqualifica terreni altrimenti abbandonati, ma rappresenta anche un’opportunità unica per gli studenti di mettere in pratica le conoscenze acquisite in aula.