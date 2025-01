Redel Viola, sfida al Palacalafiore contro la Pallacanestro Antoniana

Palla a due al Palacalafiore questa sera alle 18:00, in campo per la 19ª giornata di B Interregionale la capolista Redel Viola contro la Bioverde Pallacanestro Antoniana.

Sul parquet due squadre con obiettivi, prospettive e ambizioni differenti. I neroarancio, guidati da coach Cadeo, sono al lavoro per quella crescita mentale e tattica richiesta a più riprese dallo stesso tecnico. La prima sconfitta stagionale al Palacalafiore, inflitta dall’ottima Piazza Armerina, e la complicata vittoria di domenica scorsa sul campo di Angri, hanno evidenziato una volta di più quanto sia necessario un salto di qualità in attacco, nelle letture della gara, nella continuità difensiva e nella tenuta psicologica.

E la Pallacanestro Antoniana, stasera, è l’ennesimo banco di prova per una Redel Viola con in testa il sogno promozione.

L’avversario

La Bioverde Pallacanestro Antoniana ha iniziato la stagione con la voglia di far bene e stupire la piazza abatese, ma i risultati del campionato sono stati fin qui deludenti e la società campana occupa alla vigilia del match contro la capolista la penultima posizione in classifica frutto di sole 5 vittorie in campionato.

La formazione di Sant’Antonio Abate, reduce dal passo falso sul proprio parquet contro il Castanea, ha di recente annunciato un ulteriore innesto in un organico profondamente rinnovato durante la sessione estiva. Sotto la guida di coach Festinese, la squadra ha scelto di confermare alcuni elementi chiave, tra cui il capitano e playmaker classe ‘97 Antonio Fiorillo, ormai al suo terzo anno con la maglia della Bioverde, e il play-guardia Liberato Chirico. A queste basi si sono aggiunti nuovi profili per competere nel campionato.

Roster e nuovi innesti

Tra i giocatori avversari spicca Vincenzo Festinese, l’anno passato a Rende e attuale miglior realizzatore del gruppo abatese, insieme a Filip Vranješ, ala forte/pivot che può contare su 206 cm di stazza e su una buona tecnica difensiva. Dall’estero arriva l’argentino Ramiro Guaita León, classe 2006, cresciuto cestisticamente a Frascati e temibile anche dall’arco. A loro si aggiunge l’esperto Alessio Bolis, guardia con trascorsi a Brescia e un esordio in A2 nel curriculum.

Lo stesso percorso da Rende porta a Sant’Antonio Abate anche il veneziano Gabriele Bisceglie. L’ultimo rinforzo, reso noto la scorsa settimana, è il ritorno di Pasquale de Martino, guardia del ‘91 con un bagaglio di esperienze in Serie B, scelto per sostituire l’uscente Davide Vona. Chiudono il roster i giovani della “Linea Verde”: Ruggiero, Cascone, Imperatore e Malafronte, pronti a dare il proprio contributo nelle rotazioni di coach Festinese.

Arbitri della serata i signori Gianmarco Greco di Settingiano (CZ) e Amir Shamsaddinlou di Messina. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.