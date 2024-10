Reggio, apre il nido Baby Garden: ‘Un’oasi per i più piccoli’

Nel cuore di Reggio Calabria, nella storica ex Villa Carbone, sorge il nuovo asilo nido Baby Garden, una struttura innovativa che accoglie i bambini fin dai primissimi mesi di vita. Situato in Via Sant’Anna II Tronco, Baby Garden si distingue per la sua forte impronta naturale e per gli ampi spazi verdi che mirano a creare un ambiente sano e stimolante, pensato su misura per lo sviluppo psicofisico dei più piccoli.

“Ci troviamo nella ex Villa Carbone dove oggi sorge una nuova e viva realtà: Baby Garden, un asilo che apre le porte ai bimbi fin dai primi mesi di vita,” dichiara Marilisa Carbone, vice presidente dell’ass. Baby Garden, entusiasta di far parte di questo progetto educativo innovativo.

Un ambiente pensato per il benessere e la crescita

Gli spazi interni sono suddivisi per fasce d’età, permettendo a ciascun bimbo di inserirsi gradualmente in un contesto che rispetta i suoi tempi e supporta il suo percorso di crescita, sia a livello motorio che cognitivo. Le aule sono attrezzate per offrire esperienze di gioco e apprendimento, mentre gli educatori qualificati sono a disposizione per supportare ogni fase dello sviluppo.

“Siamo in una struttura con spazi aperti e verdi, pensati per permettere ai bambini di vivere in un ambiente naturale,” ha affermato una delle educatrici.

Attraverso attività sensoriali e motorie, Baby Garden si propone di stimolare la curiosità e il desiderio di esplorare dei bambini, favorendo così uno sviluppo sano e armonioso.

L’orto botanico: un’esperienza educativa immersa nella natura

Uno degli elementi distintivi del Baby Garden è il suo orto botanico, una sorta di “foresta magica” dove i piccoli possono entrare in contatto diretto con la natura. Questo spazio, ricco di piante, colori e profumi, diventa un ambiente di apprendimento unico e divertente, dove i bambini possono sviluppare abilità motorie e cognitive.

“Abbiamo un bellissimo ortobotanico dove i bambini potranno vivere esperienze con le piante e odori diversi, sviluppando la loro psicomotricità fine e cognitiva,” spiega un’operatrice.

Immaginate i vostri piccoli esploratori mentre imparano a prendersi cura delle piante, scoprendo il mondo attraverso esperienze sensoriali che nutrono la loro curiosità e stimolano i loro sensi. L’orto botanico di Baby Garden è progettato per trasformare l’apprendimento in una vera avventura, dove ogni attività diventa un’opportunità per esplorare e comprendere l’ambiente naturale.

Ampi spazi verdi per giocare e imparare all’aria aperta

Oltre all’orto botanico, Baby Garden offre ampi spazi verdi all’aperto, ideali per il gioco libero e le attività educative all’aria aperta. Questa immersione nella natura rappresenta un valore aggiunto per le famiglie che cercano un ambiente a misura di bambino, lontano dai ritmi frenetici della città. Qui i bambini possono vivere esperienze genuine e formative, immersi in un contesto di serenità e scoperta.

Un nuovo punto di riferimento per le famiglie di Reggio Calabria

Con l’apertura di Baby Garden, Reggio Calabria guadagna un importante punto di riferimento per le famiglie che desiderano il meglio per i propri bambini. La struttura, già accreditata, ha aperto le iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025 e si prepara a diventare un luogo amato da bambini e genitori, offrendo un’esperienza educativa completa. Per chi cerca un asilo che unisca sicurezza, professionalità e un contatto quotidiano con il verde, Baby Garden rappresenta una scelta ideale, dove ogni giorno è una nuova scoperta.