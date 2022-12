Reggio Calabria e il Natale mai così lontani. Il bando per gli eventi è un flop

A Reggio Calabria l’amministrazione comunale annuncia che sono state pubblicate le graduatorie provvisorie di eventi ed iniziative da inserire nel programma dell’Amministrazione Comunale denominato “Natale 2022”.

La manifestazione di interesse riguarda la realizzazione, presso i siti culturali della città, di eventi ed iniziative da inserire nel programma dell’Amministrazione Comunale per progetti da realizzare nel periodo compreso tra l’08 dicembre 2022 ed il 9 gennaio 2023.

Reggio, il Natale quando arriva ?

Come se non bastasse il colpevole ritardo, fattore che evidenzia la mancanza di programmazione, la graduatoria pubblicata dall’amministrazione comunale mette in evidenza un flop clamoroso. Appena 12 i progetti presentati, 11 quelli approvati.

Un numero talmente esiguo da far pensare a un piccolo paesino di provincia e a non a una città metropolitana. Sul Corso Garibadi, come si è potuto ‘ammirare’ in occasione del corteo popolare ‘Reggio è morta’, tutto sembra tranne di trovarsi in prossimità delle festività natalizie. Adesso, anche la delusione per un bando di eventi che aggiunge amarezza ad una situazione già desolante.

Mai prima di quest’anno a Reggio Calabria si erano registrati questi numeri, circa 50 le istanze presentate 12 mesi fa sempre in riferimento alle festività natalizie. La speranza è che, almeno, la Città Metropolitana ci possa mettere una pezza organizzando in extremis un cartellone di eventi che possa avvicinarsi ad una città delle dimensioni e dell’importanza di Reggio Calabria. Che se non è ‘morta’, è sicuramente spenta e triste.