Reggio, ritardo nel bando sostegni alle imprese. L'assessore Martino: "Dispiaciuti. Presto soldi alle imprese"

3,2 milioni di euro alle imprese, anche quelle di nuova costituzione colpite dalle chiusure forzate dovute all’emergenza Coronavirus nel periodo marzo-dicembre 2020. Questa la misura annunciata un anno fa dal Comune di Reggio Calabria per supportare le imprese del territorio reggino, stremate dalla pandemia.

Nello specifico, indennità di mille euro alle aziende colpite dalle chiusure forzate dovute all’emergenza Coronavirus nel periodo marzo-dicembre 2020. Ad un anno di distanza però, nessuna impresa reggina ha ancora ricevuto il sostegno economico da parte dell'amministrazione.

Interventi di questo tipo ad un anno di distanza dalla decisione servono molto poco. Sarebbero serviti in quel periodo, ad oggi invece serve una pace fiscale e la possibilità di acquisire credito e supporto per i dipendenti. Mille euro sarebbero servite un anno fa, non ora', il commento critico di Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Rc.

"Non abbiamo notizie dell'avvenuto pagamento e non sappiamo il perchè di questo ritardo. Ci è stato detto che ci sono state alcune problematiche . L'idea di dare un piccolo rimborso nel periodo più critico era un'ottima iniziativa. Purtroppo ad oggi risulta molto poco utile visti i tempi della politica e della burocrazia.

Il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia, ha parlato di 'ritardo vergognoso' richiamando l'amministrazione comunale al dovere rispetto al bando per le imprese.

L'assessore alle attività produttive del Comune di Reggio Calabria, Angela Martino, ai microfoni di CityNow offre delucidazioni riguardo lo stato delle cose.

Quali le motivazioni alla base del ritardo ? La principale, se non unica, è relativa al sottodimensionamento della pianta organica dell'amministrazione comunale. L'assessore Marino chiarisce riguardo le tempistiche che regoleranno l'erogazione delle risorse.

In una fase storica che vede le imprese sofferenti e allo stremo, complice anche il caro bollette degli ultimi mesi, il sostegno da mille euro rappresenta una boccata d'ossigeno utile ad affrontare un momento di enormi difficoltà.

"Comprendiamo le sofferenze degli imprenditori del nostro territorio e come amministrazione comunale siamo dispiaciuti per i ritardi nell'erogazione del sostegno economico. C'è piena consapevolezza da parte dell'ente relativamente alle problematiche che rallentano l'andamento della macchina amministrativa.

Per queste ragioni stiamo studiando ipotesi alternative in vista delle prossime misure di sostegno, che saranno strutturate in modo diverso e punteranno anche sull'economica circolare. L'intenzione è quella di evitare il ripetersi di ritardi e problematiche in occasione dei prossimi bandi dell'amministrazione comunale", assicura Angela Martino ai microfoni di CityNow.