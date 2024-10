Coronavirus a Reggio, due decessi al GOM nelle ultime 24 ore

Mediante una comunicazione ufficiale, la Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, ha reso noto il decesso di due pazienti nel corso delle ultime 24 ore. Si tratta di due uomini, di 59 e 84 anni. I due sono deceduti rispettivamente in Terapia Intensiva ed in Reparto. Il GOM fa sapere come entrambi erano affetti da severe patologie concomitanti.

LA NOTA UFFICIALE DEL GOM

“Nella giornata di oggi stati sottoposti allo screening per COVID-19 396 soggetti, di cui 20 sono risultati positivi al test. In seguito a 5 ricoveri, un trasferimento dal reparto alla Terapia Intensiva e una dimissione, sono 68 i pazienti positivi al CoViD-19 ricoverati in Ospedale: 42 sono in degenza ordinaria nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 21 in Pneumologia e 5 in Terapia Intensiva (di cui 2 intubati).”

Leggi anche

DATI STATISTICI

“I pazienti finora accolti dal G.O.M. sono 196 (di questi, 6 hanno avuto un doppio ricovero per un totale di 202 ricoveri). I pazienti deceduti sono 23 (altri 4 decessi si sono verificati al di fuori dell’Ospedale di Reggio Calabria). I pazienti clinicamente guariti sono 105.”

SI RACCOMANDA IL RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO