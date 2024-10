Brogli elettorali a Reggio, il Consiglio di Stato deciderà entro 90 giorni

Le parti non hanno nemmeno discusso nel merito, la sentenza è passata in decisione

Arriverà entro 90 giorni la decisione del Consiglio di Stato in relazione ai brogli elettorali verificatisi alle ultime elezioni comunali a Reggio Calabria. Le parti non hanno nemmeno discusso nel merito, la sentenza è passata in decisione da parte dell’organo competente. Probabile, considerato il tipo di vicenda, che non bisognerà aspettare tre mesi per avere il verdetto ma che i tempi siano più brevi. Rimane il cauto ottimismo da parte dei legali di Nuova Italia Unita, lista civica che ha presentato il ricorso prima al Tar e successivamente al Consiglio di Stato.