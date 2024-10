Consiglio comunale, Brunetti: ‘Oggi avrei sperato ci fosse Falcomatà al mio posto’

Le scintille assicurate, ci sono state soltanto in parte. Il consiglio comunale post sentenza d’appello del Processo Miramare consuma un botta e risposta senza particolari sussulti tra maggioranza e opposizione. Il centrodestra, all’interno dell’aula Battaglia, ha ribadito quanto affermato poco prima in conferenza stampa: ‘Elezioni a maggio 2023’.

Muro di gomma della maggioranza, che ha rimbalzato gli inviti del centrodestra e rispolverato nuovamente gli anni del modello Reggio con il seguente scioglimento dell’amministrazione comunale.

“Per me non è facile fare questo intervento. Oggi avrei sperato ci fosse Falcomatà al mio posto, il sindaco eletto”, ha evidenziato in apertura Brunetti, che ha risposto ai detrattori dell’opposizione. “Non siamo autorevoli? Falcomatà non ci ha incontrato sul Corso Garibaldi, abbiamo partecipato alla vittoria elettorale di due anni fa e condiviso questo percorso. Possiamo discutere delle mie qualità, ma vi assicuro che poteva andarvi anche peggio”.

Brunetti è tornato indietro nel tempo, ripercorrendo gli anni del Modello Reggio ed evidenziando la diversità di trattamento, a suo dire, nelle sedi istituzionali romane.

“Sette anni fa sembravamo scappati di casa, venivamo da una situazione molto particolare e io c’ero in qualche incontro a Roma. Oggi veniamo accolti in maniera molto diversa. Falcomatà ci ha messo la faccia non nel momento d’oro, quando si facevano giochi di prestigio sui bilanci comunali. Non è il 99% dei reggini, come dite voi, che vi chiede di andare al voto ma il 41% che è quello che avete preso due anni fa. Quando dite che a maggio prossimo si torna al voto e metterete in campo qualsiasi azione, sapete forse qualcosa? Esplicitate cosa volete dire, è preoccupante. Questa amministrazione è fiera di andare avanti ed è quello che faremo’, ha assicurato il sindaco f.f.