Reggio, paura in via Tremulini: cade grosso ramo a due passi da giostrine e scuole – FOTO

E’ successo questa mattina, nella Villetta Unicef, a pochi passi dalle due scuole elementari e medie ‘Carducci‘ e ‘V. da Feltre‘ a Reggio Calabria. Un grosso ramo è andato giù crollando nel bel mezzo della piazzetta, a pochi metri dalle giostrine.

“Lunedì prossimo quell’area verrà attraversata da centinaia di studenti – spiega Nuccio Azzarà, già segretario provinciale Uil per Reggio Calabria – Un tronco di quelle dimensioni avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Così si rischia la vita. E’ chiaro che questo episodio evidenzia un modo di amministrare la città in modo incredibilmente poco attento. E’ caduto l’altro giorno un ramo in via Marina, un altro a piazza Castello. Manca il controllo e manca la prevenzione. Ricordo che abbiamo anche una prestigiosa facoltà, quella di Agraria, con la quale si potrebbe dialogare per trovare una strategia utile e prevenire episodi di questo tipo. Il pensiero va a subito ai bambini. E se fosse successo lunedì 16 settembre?”